他問中國2區「給台統治」如何？中網「翻牆跪求」不藏了！

國際中心／江姿儀報導



中國近年不斷文攻武嚇，還以經濟制裁手段施壓，不僅多次對台發動軍演，也與日本關係緊張。然而中國人民久處高壓統治下，已有不少中國網友「翻牆」，體驗言論自由的世界。近日1名台灣脆友，PO出中國東南地區的地圖，將廈門漳州到潮汕等沿海地區圈起，試問換成台灣統治會如何。貼文一出，引發熱議卻未造成中、台網友開戰，反而是大批中國網友「翻牆」贊同，甚至跪求擴及其他省分「謝謝，請問什麼時候開始」、「求求你們了，把南京收了吧」。





原PO發文問「這塊地方如果是台灣統治會怎樣？」，吸引318萬人圍觀，大批中國網友湧入留言。（圖／翻攝自Threads）

原PO本月21日在 Threads上發文 ，附上一張中國地圖，還將福建省南部、廣東省東部等沿海地區圈出來，紅圈範圍包括廈門、漳州的閩南地區，以及潮州、汕頭、揭陽的潮汕地區。原PO好奇發問「這塊地方如果是台灣統治會怎樣？」，沒想到引發廣大迴響，至今已累積逾318萬瀏覽次數。原PO還回覆網友，自曝動機是「為什麼這麼想？因為陳玉珍立委說金門人不是台灣人給我的啓發。」。

中國網友「翻牆認同」，瘋狂跪求擴及其他省分。（圖／翻攝自Threads）

中國網友「翻牆」贊同 瘋狂跪求「擴大版圖」！

貼文曝光，不少中國網友「翻牆」湧入留言區，以簡體字留下「我不敢想月休8天的生活我會不會爽死」、「謝謝，請問什麼時候開始」，還有各省網友敲碗「憑什麼只有廣東福建，我們山東哪裡不好了？」、「謝謝，活動會包含上海嗎？」、「考不考慮再往上擴大些版圖」、「求求你們了，把南京收了吧」、「為什麼不帶福州玩？」、「泉州為什麼被排除？」、「為什麼不劃到南京？就因為遠嗎？」、「可以包含香港嗎？」、「怎麼不把整個廣東圈進去？」、「有興趣把範圍拉至香港嗎？」、「能不能往下一點，把珠三角圈進去？」。

中國網友「認同跪求」，留言區和平沒吵翻，台人驚呆。（圖／翻攝自Threads）

中國網友「認同跪求」和平沒吵翻 台人驚呆：身體很誠實！

台灣網友見到留言區一片祥和，驚嘆「有夠和平，好好笑」、「我怎麼也想不到，點開留言區不是吵架，而且對方在要求能不能畫寬點」、「留言區是在和平什麼笑死」、「難得看到繁簡大和平」、「我們沒有覬覦別人家園的習慣」、「嘴巴講大中國，身體很想當台灣人」、「會翻牆出來的都是清醒的中國人」、「留友看世界和平」、「超好笑～第一次看到留言區一堆人那麼希望當台灣人」、「這邊怎麼這麼和平，真謝謝餒我們台灣沒有侵略別的國家習慣」、「就是在等台灣人用脆反制中國抖音小紅書的資訊戰，看到這篇開心壞了。愛看，台灣人請多發」，甚至有台灣脆友列出優點包裝成的「9缺點」反向勸退。

原文出處：他問中國2區「給台統治」如何？中網友翻牆狂跪求「擴大版圖」：包含上海嗎

