他問台灣拉麵店為何用「販賣機」點餐？內行人揭3大優勢：杜絕這類客群

生活中心／王文承報導

台灣不少拉麵店設置點餐販賣機，方便消費者先進行點餐與付款。一名男子對此感到好奇，詢問為何幾乎只有拉麵店會使用販賣機。（示意圖／資料照）

台灣人深受日本文化影響，其中日本國民美食拉麵特別受民眾喜愛。不少拉麵店家仿效日式做法，設置點餐販賣機，方便消費者先進行點餐與付款。一名男子對此感到好奇，詢問為何幾乎只有拉麵店會使用販賣機，貼文曝光後，掀起網友熱議，並分析了包括節省人力、防止員工偷錢，以及特殊的點餐模式等3大優勢。

台灣拉麵店都用販賣機點餐？內行人曝真相



一名網友在網路論壇《Dcard》上發文表示，在台灣，許多拉麵店都喜歡使用投幣式販賣機，但其他餐飲業較少見，像是賣牛肉麵的店家就不會看到。他對此感到好奇，忍不住詢問「有人知道原因嗎？」

貼文曝光後，引起網友熱議，不少饕客指出，使用販賣機有多項優點，「看看麥當勞（點餐機），雖然不是投幣，但也是為了節省人力」、「節省人力，打烊後結帳方便，老闆也能防止員工偷錢」、「其實就是怕員工偷老闆錢，我家族就是開麵館的，這種事做生意的多少都會遇到，所以管收銀機的一定要是自己人」、「有好有壞，老闆不會碰到錢幣，很衛生。而且你自己點的，就算點錯也要認。」

也有人認為販賣機能杜絕奧客，而且相對乾淨衛生，「老闆不會碰到錢幣，很衛生，缺點是就沒有溫度」、「人力、空間、衛生、杜絕奧客」、「首先現金在餐飲中有衛生問題，而拉麵這種制式化的東西，用這樣的方式可以避免直接接觸現金，然後也可以節省櫃檯人力等」、「也有可能是避免有奧客一直在櫃檯問蛋半熟有多熟？我想要三分熟的沒有嗎？麵硬麵軟差在哪裡？不要讓客人看到店員可以省下很多問題跟糾紛」。

但也有人對投幣式販賣機抱持不同看法，「可是我覺得用販賣機的店都超難吃」、「超討厭不收信用卡的，都用自動販賣機了，還不收卡」、「之前吃過一家在台中的，找錯錢，少算一碗的費用，之後我就對沒行動支付的販賣機沒什麼反感了」、「客製化太多的適合販賣機，牛肉麵頂多大小碗、粗細麵」。

