他問女學生「哄餵爆哭假嬰兒」！竟釣出大批單親爸媽：不能讓孩子葛屁

你有在公共場所見過「假嬰兒」嗎？日前一名網友在社群分享，出門在外餐，發現隔壁桌女學生抱著假娃娃餵娃娃喝奶，喝奶後幫娃娃拍嗝，還發出哭鬧聲，另網友震驚「這位年輕媽媽一定有故事」；貼文曝光也意外釣出大批學生分享單親爸媽顧娃經驗。

一名男網友在社群分享，用餐時驚見女學生餵假娃娃喝奶還拍嗝，經主動詢問「是否有我能夠幫的上忙的地方」，女學生才哀怨道「幼保科的學生，要照顧這個娃24小時」，原來是老師交辦的功課，娃娃身上還裝有各種感應器，比真娃還難照顧。

貼文一出，意外釣出大批有經驗的「單親爸媽」，紛紛留言表示「他甚至凌晨還會嚎啕大哭」、「我的娃在捷運上鬧」、「13年前我也是把他帶去打工場所好樂迪」，笑說假娃娃每次哭「都好像我虐待他一樣」，還有網友回憶，「記得當時洗澡洗到一半爆哭」，只好「光溜溜出來餵奶」。

也有「單親爸媽」分享，因為娃娃太難照料，搬出真嬰兒使用的搖籃、帶出門逛街，更請外公出馬幫忙哄睡，甚至因為不知道怎麼把娃娃帶回家，塞進摩托車車廂「宛如凶殺命案現場」，笑說「直接把寶寶悶死，出生日即投胎日」。

單親爸媽們紛紛曬出哄娃經驗，一名網友則點出，事實上包括幼保科、護理系「這個是有分數的不能開玩笑」，若娃娃失去生命，嚴重會被教師「死當」；不過也笑說「應該讓所有的孩子都體驗一下，預防小爸爸小媽媽」、「把這個加入國高中必修課程很有意義」、「建議給每個要生寶寶前的父母一個」引起討論。



