他問工作問題被AI出賣 對話內容「傳給老闆」嚇壞

一名網友自爆被AI「出賣」，詢問工作問題的對話內容遭AI傳給老闆。（圖／Unsplash）





許多人會向AI詢問私密但重要的問題，希望科技能給出答案。卻有網友在討論家庭議題時，發現AI想把相關內容傳給家人，嚇得他趕緊阻止。網友公開這段驚魂後，其他網友驚呼也被AI「出賣」過，對話內容甚至被傳給老闆。

原Po在Threads發文表示，當時與AI討論家庭議題，未料AI竟想把內容透過簡訊傳給媽媽，嚇得他「趕快把這些功能關掉，不然你會先社死」。原Po強調，「過程中已經明確闡述錯誤，且表明不要亂用我的個資，講完直接把訊息傳出去，瘋掉欸」。

文章曝光後，引來許多網友驚呼「我也是」，一名網友更在留言串表示，「有次也是溝通工作問題，結果溝通完直接傳訊息給我老闆，直接瘋掉」。也有網友實測發現，「真的會（傳訊息），但可以關閉存取通訊錄的權限」。

原Po後續留言補充，想取消傳訊功能可以按帳戶上的頭像，進入連結的應用程式後，尋找「你想關閉的功能」。原Po指出，「我覺得最可怕的是，在沒人注意的時候，AI其實可以任意使用我們的個資」。

