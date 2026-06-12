他問房貸卡關、融資炒股卻OK？ 網揭「結構性」真相：差很多

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前幾年為控制房市過熱的情況，政府祭出數種信用管制措施，但有網友觀察到，近期股市同樣熱絡，不少人甚至申辦信貸或融資開槓桿操作，但政府卻未有限制手段，好奇箇中原因。

該名網友在論壇PTT上以「為什麼政府不會擔心股市投機過熱？」為題發文發起討論，文中指出政府近年對房市管制相當積極，不僅限制增貸、信貸資金流向房地產，也經常提到《銀行法》第72條之2以及銀行放款集中度過高等問題，認為房市過熱可能帶來金融風險，因此政府出手管控。然而，政府雖以多種方式管控房市，但相較之下，對股市就寬鬆許多，例如即使民眾向銀行申請信貸時，坦言資金用途是「投資股票」，通常仍有機會核貸，市場上也存在融資買股、股票質押再投資等方式，不少投資人還採用開高槓桿等風險較高的方式操作，卻鮮少看到政府祭出與房市同等強度的管制措施。

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▼原PO表示，政府之前為避免投資房市風氣太盛，祭出限貸令等政策，但對於投資股市的熱潮卻相對寬鬆，申辦信貸炒股也不難通過，讓他好奇箇中原由。（示意圖／取自Pexels）

政府對於房市和股市的不同態度，讓他感到好奇，並強調自己並非反對政府管制房市，只是想了解政府為何不擔心投機熱潮，也想問問其他網友的看法。

此話題吸引許多網友留言討論，不少網友指出，主要是因「房市與股市的風險結構不同」，並紛紛說明：「因為股票不一定開槓，房地產一定開槓」、「股市槓槓又沒房市大，影響差這麼多」、「股市都是真金白銀多，借的錢量體差那麼多」、「房貸的量太大了，股市質押和融資的量才那麼一點」、「股市可能跌50%，房市能這樣跌嗎」，還有網友提到「券商跟建商的角色完全不同」：「股票券商可以保護自己強制斷頭，房地產沒辦法政府怕的不是消費者瘋，是供給者瘋」。也有人提到，造成「流動性」與「風險控管機制」的差異，也是造成政府態度不同的原因；股票價格每天透明揭露，買賣容易，金融機構也能透過維持率、追繳保證金等方式管理風險；但若換成買賣房屋，往往交易週期長、流動性低，一旦市場反轉，對銀行與整體金融體系造成的衝擊往往更大，因此政府才會對房市採取更嚴格的信用管制措施。

▼有網友指出，「房市與股市的風險結構不同」，並認為房屋和股票一個是必需品，一個是投資商品，政府對待兩者的態度自然會不同。（示意圖／取自Pexels）

此外，也有網友指出，房市涉及居住正義與民生需求，股票則是投資商品，兩者相較之下，房市自然更需要政府管理：「住房是硬需求，還連帶影響房租跟物價」、「沒股票能活，沒房要怎生活」、「股票又不是必需品」、「買不起股票不會怎麼樣，買不起房會動搖國本啊」、「一個是民生必需品，一個不是」。

（封面示意圖／取自Pexels）

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