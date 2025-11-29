他問沒技術性工作月領40K如何賺？網建議：找體力活換

[FTNN新聞網]實習記者蔡明惠／綜合報導

許多大學新鮮人畢業後都迷茫，不知道要做什麼樣的工作才合適，近日就有網友在Dcard版分享，在思考沒有工作經驗或技術性的通常是哪種類型的職位，同時也在衡量薪資多少才夠用，對此有網友們則紛紛回應，「沒技術可能就要用體力活換」。

日前有一位網友到論壇上提到，他好奇現在沒有工作經驗而月薪40K以上都是什麼類型的職位內容，發現有人會哀嚎20K的生活費不夠用，同時也在想一般的打工是否能和正職一樣賺40K，基本月薪扣除勞健保在30K左右，在想也許大多人都寧願兼職多份工作。

此外，原PO也透露，畢業前有做過滿多種類型的工作，但都沒高於40K，所以想轉換跑道思考一下，原本也有試想過自己賣東西感覺不容易。

貼文一出，有一派人則認為，「沒技術想要高薪就去幹體力活，很多餐飲業認真做，或是去工地搬磚頭，起薪都還算不錯」、「單論工作的話，沒技術可能就要用體力活換，當然還要看你如何在面試發揮，畢竟薪水也是談出來的」。

