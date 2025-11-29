他問沒技術性工作月領40K如何賺？網建議：找體力活換
[FTNN新聞網]實習記者蔡明惠／綜合報導
許多大學新鮮人畢業後都迷茫，不知道要做什麼樣的工作才合適，近日就有網友在Dcard版分享，在思考沒有工作經驗或技術性的通常是哪種類型的職位，同時也在衡量薪資多少才夠用，對此有網友們則紛紛回應，「沒技術可能就要用體力活換」。
日前有一位網友到論壇上提到，他好奇現在沒有工作經驗而月薪40K以上都是什麼類型的職位內容，發現有人會哀嚎20K的生活費不夠用，同時也在想一般的打工是否能和正職一樣賺40K，基本月薪扣除勞健保在30K左右，在想也許大多人都寧願兼職多份工作。
此外，原PO也透露，畢業前有做過滿多種類型的工作，但都沒高於40K，所以想轉換跑道思考一下，原本也有試想過自己賣東西感覺不容易。
貼文一出，有一派人則認為，「沒技術想要高薪就去幹體力活，很多餐飲業認真做，或是去工地搬磚頭，起薪都還算不錯」、「單論工作的話，沒技術可能就要用體力活換，當然還要看你如何在面試發揮，畢竟薪水也是談出來的」。
更多FTNN新聞網報導
「越想越害怕」她待業1個月收到offer卻想逃 網勸：先不要衝動上班！
私校生進半導體業卻遭同事瞧不起！她糾結讀碩士「戰學歷」 網直呼：實力才是真本事
當男友變老闆！她揭職場愛情崩壞日常 嘆「談錢比談感情還難」
其他人也在看
北市府開"不到3萬薪水" 議員踢爆:近53%轄下單位請嘸人
生活中心／綜合報導都2025年底了，怎麼還會有老闆，薪水開不到三萬！想當然爾徵不到人，只是沒想到，這款低薪竟是出自台北市政府！議員踢爆，北市府人材缺額不斷擴大，有多達近53%的轄下單位、機構，請不到人，動保處更是將近4成人力沒補齊。探究原因，恐怕就跟這低薪，很有關係。北市議員（國）李明賢vs.北市府人事處長王崇斌：「台北市的平均消費你知道是多少嗎，3萬4千952元，3萬4不到3萬5嘛，可是你們開出的職缺，很多是低於這個生活線的喔。」明年元旦，最低工資將上調到2萬9千5。都什麼時候了，薪水低於三萬，哪裡請得到人，但帶頭開出這薪資的，竟是台北市政府！薪水低於三萬，哪裡請得到人，但帶頭開出這薪資的，竟是台北市政府（圖／民視新聞）民眾：「感覺沒什麼發展性，約聘人員的話好像他的調薪，他也不會有調薪，如果以後要拿這個當經歷來跳槽的話，好像也沒什麼競爭力。」民眾：「你還是要算進去，比如說像有些人要租房子什麼的，那或是你要跟朋友出門，就是一些娛樂啊，吃飯聚會等等，其實2萬9（薪水）來說應該是不太夠用。」台北市政府今年十月，總員額缺口，達1萬3千多人，缺額率17.1%。比起去年同期，再上升0.9個百分點。近51%的轄下機關來看，開缺大半年，人還是補不滿。其中以動保處缺額率達36%最高。捷運局、工務局也不惶多讓，少了1/3的人力，卻要撐起100%的工作，形成負面循環，人不進來、卻不斷流失。台北市議員（國）李明賢：「你們目前在徵才的，都大概2萬9到3萬6，這些當然有些是工友，有些基層像你講的，基層的公務人員，低於說台北市的生活平均水準的話，那你現在徵才，就徵不到啊。」市府人材荒，矛頭直指薪水，真的太低！點開北市府徵才網，政風室找事務工友，起薪2萬9千220元。議員批評市府帶頭低薪，青年在首善之都，只能入不敷出。政風室找事務工友，起薪2萬9千220元（圖／民視新聞）台北市政府人事處長王崇斌：「就公務人員的部分，只有委任第一職等的，最低薪點的部分，才會低於3萬4千元，那這個部分，事實上在我們市府的用人裡面，算是非常極少的比例，只有大概0.3。」台北市長蔣萬安：「中央機關也都在台北市，會有一個磁吸的效應，我們希望先把這樣的效益降低。」喊話北市帶頭調薪、祭津貼，就盼有效留住人才，別讓蔣市府成了空殼。原文出處：北市府開「不到3萬薪水」 議員踢爆：近53%轄下單位請嘸人 更多民視新聞報導誰會披綠袍角逐台北市長？林延鳳犀利分析曝光吳怡農嗆「這麼會選大罷免怎吞敗」慘挨轟！台派教授認了：很難過北市最強黑馬登場？王世堅讚「他敢說話有能力」 蔣萬安也回應了民視影音 ・ 1 天前
職場歧視懷孕 勞動部將公布事業單位
去年新北市一位劉姓女子因懷孕遭資遣，家庭面臨經濟壓力，最後釀成一家三口命案的悲劇。勞動部昨公布「女性懷孕友善職場安全感大調查」發現，逾五成女性感受職場對懷孕者有歧視。勞動部長洪申翰說，勞動部將擴大懷孕歧視執法，違法者將明確揭示違法態樣，並公布事業單位及負責人姓名。聯合新聞網 ・ 1 天前
懷孕生子壓力大！逾5成女性感職場歧視 勞動部擴大檢查、公布企業名稱
新北去年發生一起人倫悲劇，劉姓女子因懷孕遭資遣，家庭面臨經濟壓力釀成兇殺案，引發各界關注孕婦及新手媽媽遭受職場歧視。勞動部今（11/27）日公布「女性懷孕友善職場安全感大調查」，有超過6成的女性擔心懷孕會影響升遷，還有逾5成的女性感受職場對懷孕者有歧視，更有近3成女性親身經歷懷孕歧視。太報 ・ 1 天前
年底想換工作？職場倦怠殺手曝光！ 網友熱議8大職業倦怠原因你中幾項
近年來，由於職場環境變動快速、產業競爭激烈，許多人終日忙碌，難以在生活與工作間取得平衡。在這種身心超載的環境下，不少人逐漸對工作失去熱情，甚至萌生離職念頭。那麼，究竟是哪些主要原因容易引發職業倦怠呢？《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近3個月「職業倦怠原因」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的8大職業倦怠原因有哪些。NOW健康 ・ 1 天前
世紀婚禮最高潮！許瑋甯被Cue定情曲「破天荒熱舞」邱澤臉紅全被拍
邱澤與許瑋甯昨（28）日在台北文華東方補辦婚宴，兩人因電影《當男人戀愛時》結緣，2021年低調登記結婚，今年迎來兒子Ian。雖然婚宴採不開放媒體入場，但透過賓客社群分享，現場甜蜜片段仍在網路瘋傳，其中許瑋甯的一段「熱舞秀」更成為全場最高潮。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
許瑋甯邱澤「等4年婚宴」！半個演藝圈到齊 賓客名單曝光全網跪了
藝人許瑋甯與邱澤結婚即將滿 4 年，今年 7 月迎來寶貝兒子，今（28）晚終於在台北文華東方酒店補辦婚宴，首波嘉賓名單一曝光，星光程度堪稱半個演藝圈都到齊。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
余文樂衰遭炎上急刪文！曬重機照挨批不理香港大火
44歲香港男星余文樂2017年和台灣皮帶千金王棠云結婚，陸續生下一子一女後，余文樂也隨家人在台灣定居，日前余文樂在社群網站發文，分享「男人的浪漫」，並配上他騎重機的照片，沒想到引來網友批評他毫不關心香港大埔火災，余文樂隨即刪文，再轉發相關資訊平息爭議。中時新聞網 ・ 2 小時前
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」EBC東森新聞 ・ 1 天前
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕EBC東森新聞 ・ 21 小時前
主持19年節目突收攤！陳揮文認了「被離職」發文灑脫告別 轉戰YT拚經濟
陳揮文主持飛碟電台《飛碟晚餐》19年，昨（28日）突然在節目中宣布要和這個黃金時段說再見，直接在空中投下震撼彈。他事後在臉書分享心聲，強調離職是好聚好散，沒有任何的不愉快。陳揮文坦承主持近20年真的「累了」，但更大的原因，是電台節目調整。他在臉書提到：「我不是主動離職，而是『被離職』。」但語氣沒有半自由時報 ・ 3 小時前
80歲夫妻想租屋竟叫里長、社會局來！公證卻嗆沒繳房租你能怎樣…老人租不到房子？網曝現實跟口袋有關
台灣65歲以上人口超過430萬人，高齡者在租屋市場處處碰壁，成為居住正義的重大挑戰。內政部調查目前約有100萬獨居長者，近20萬人需要在外租屋，但現實中房東普遍對長者存在「年齡歧視」，僅不到5%房東願意租給高齡者。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前
許瑋甯、邱澤大婚今晚登場！賓客齊聚半個演藝圈 「最強媒人團」曝光
登記結婚近4年的明星夫妻檔許瑋甯和邱澤，在今年7月喜迎1子「lan」後，終於在今（28）日晚間於台北文華東方酒店舉行盛大婚宴。鏡報 ・ 22 小時前
台男困阿布達比！韓國瑜幫救 蔡正元轟4字
[NOWnews今日新聞]一名來自雲林、參加16天旅行團的陳姓男子，24日清晨在杜拜阿布達比轉機時，遭全副武裝的警察攔下帶走後失聯，立委張嘉郡表示，在立法院長韓國瑜與她的要求下，外交部才請律師幫助國人...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
強冷空氣下週報到！直逼「大陸冷氣團等級」 專家：入冬腳步近了
明（28）日受東北季風影響，再加上清晨水氣仍多，清晨西半部仍有零星降雨的機會，不過週六（29）東北季風減弱，白天各地氣溫回升，氣象署指出，下週一（12/1）起至下週四東北季風再增強，溫度稍降。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，預期下週二晚上開始南下的冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度，「將會是入冬以來最有感的一次降溫，冬天的腳步近了」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
最新民調驚人反轉！這2黨慘崩跌 她曝主因
[NOWnews今日新聞]根據震傳媒今（27）日公布最新民調顯示，民進黨支持度連續兩個月上漲到達37.1%，藍、白連續兩個月崩跌，分別為22.3％與13.4%，這表示即便藍白合，加起來的支持度（35....今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前
上海演出遭中國一刀切「斷電架下台」 《海賊王》歌手大槻真希無奈發聲
日本首相高市早苗7日在國會答辯中明確指出，台海若爆發武力衝突，可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，等同日本可能出兵，發言引起中國強烈反彈，除了祭出旅遊、進口禁令外，對日本文化娛樂產業的干預也升級，不僅多個日本歌手演唱會遭取消，大槻真希28日在上海演唱《海賊王》片尾曲，竟遭中方斷電粗魯架下台。事後，大槻真希也公開發聲。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
黃國昌拋棄民眾黨？他揭背後盤算：心裡很氣
[NOWnews今日新聞]民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪25日受訪時向現任主席黃國昌致謝，表示「這一年若沒有黃國昌，民眾黨早就垮了」，也預告柯文哲12月底後，將與小草、民眾黨公職有更多互動機會，相關進展...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前
直擊／邱澤、許瑋甯伴郎、伴娘團人選曝光 曝兒子Ian穿「小啾啾」超像爸爸
邱澤與許瑋甯的世紀婚禮於28日晚間在台北文華東方酒店盛大舉行，現場嘉賓堪稱三金等級，許瑋甯也甜蜜透露兒子Ian也在現場，「他今天穿得很爸爸很像，一樣有『小啾啾』。」兩人透露還沒想到蜜月地點日期，但一定會帶著寶寶一起，被笑說直接從蜜月升級成家族旅行！鏡報 ・ 17 小時前
許瑋甯對邱澤「心動的3個瞬間」曝！他忍不住霸氣告白：要不要做我女友
邱澤、許瑋甯登記結婚四年，今（28）日在台北文華東方酒店補辦婚禮，現場有435人到場，場面十分盛大，婚禮會場星光閃耀，兩人今晚在婚宴中的誓詞內容感動全場，許瑋甯也分享了兩人從相識到相愛，一路走來從一個人變成一家人的心路歷程，還加碼透露是邱澤主動跟她告白。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前