他問若實施「週休三日」公務員跟進？一票人秒潑冷水：這1方案應更好

生活中心／王文承報導

一名網友好奇，週休三日法案通過，公務人員是否也能同步實施週休三日？（示意圖／資料照）

台灣勞工去（2024）年的總工時高達2030小時，遠高於鄰近的日本與韓國，這使得近年來勞工權益意識抬頭，紛紛希望台灣能像部分國家一樣實施「週休三日」，以擁有更多休息時間。此議題也成為公共政策平台上的熱門連署項目，目前已順利通過門檻，勞動部必須在12月7日前正式回應。對此，一名網友好奇，如果這項法案通過，公務人員是否也能同步實施週休三日？貼文曝光後，立刻掀起網友熱議。

若實施週休三日公務員跟進？一票人推更好方案



一名網友在網路論壇《PTT》上以「關於週休三日」為題發文表示，由於週休三日連署已過關，勞動部必須在12月7日以前回應，讓他好奇提問：如果法案最終通過，公務員也會跟著週休三日嗎？

貼文曝光後，網友紛紛不看好，「夢裡面什麼都有」、「建議你辭職去外商」、「慢慢做夢」、「馬斯克說以後不用工作，所以做三天還是太多」、「這種東西 學生優先做 家長企業配合 才有可能普及」、「勞工都很難有了 公務員就洗洗睡吧」。

不過，也有不少人提出不同的方案，「早9晚4能利用的時間比較多，不想白天精華都耗在工作跟同事，也要兼顧自己跟家人吧」、「縮短每日工時，一天7小時比較好」、「星期三做到12點就好了」。

事實上，勞動部長洪申翰昨（24）日上午接受廣播節目受訪指出，許多勞工期待週休三日的議題能促使勞動部持續提升最低工資，藉此降低勞工依賴加班補收入的情況。他同時提到，勞動部持續鼓勵企業與工會簽訂優於法規的團體協約，在工時彈性與勞工保障上提供更佳條件。

洪申翰強調，不同產業與企業規模對此看法不一，但社會討論本身有助於政策思考，政府會在完整蒐集意見後再進行專業研判。

洪申翰說，目前政策尚未啟動，也尚未設計相關配套措施。勞動部將先依平台規範回應提案、彙整意見，再評估是否具備推動的必要性與可行性。

