他問「不考慮錢想做什麼」？ 蔡英文意外神回 8.4萬人按讚





你的夢想是什麼？有些人的夢想是環遊世界、買一間自己的房子，有些人則是想幫助社會變得更好。有網友發文表示，「如果今天不用考慮錢，你最想立刻做的是什麼？」，吸引大批網友回覆，其中不乏暖心的留言，例如給流浪動物蓋收容所、付清所有人的醫藥費等。眾人看完留言不禁感嘆，「被留言溫暖到要開冷氣」，此外，更釣出前總統蔡英文回覆，「沒人考慮做總統嗎？」，吸引8.4萬人按讚。

一名網友在Threads上PO文詢問「如果今天不用考慮錢，你最想立刻做的是什麼？」問題一出立刻吸引4.2萬人按讚，網友們紛紛表示，「收養所有父母不愛的小孩」、「把所有病人的醫藥費付清」、「蓋一間可以容納台灣所有流浪動物的家，讓他們不再流浪」、「把快垮掉的老房子都買下來，請建築師整修成文化空間」、「開老人食堂，讓沒有人陪吃飯的老人吃飯，不用掃QR Code」。

看完留言眾人不禁感嘆台灣人十分暖心，「看完心裡暖暖的」、「這個留言區是我認為現在台灣很美好的原因...真的很多人是以利他的角度出發想事情的」、「台灣人創造了一個天堂，然而他們身在其中卻感覺不到」、「「我被下面台灣人的留言暖到需要開冷氣」。

貼文也釣出前總統蔡英文留言，她表示，「沒人考慮做總統嗎？」，網友則幽默回覆，「在您之後，我覺得總統沒這麼好當」、「小英當的太好了，沒人敢再報名」、「這是考慮就能做的嗎！妳行妳上」、「當總統不是『不需要考慮錢』這麼簡單的條件啦」。

（圖／翻攝自蔡英文Threads @tsai_ingwen）

