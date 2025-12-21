他問：國民黨立委一下班迫不及待「揪團」去中國，這是週末休閒活動？

記者李鴻典／台北報導

美國宣布軍售案、政府不副署財劃法等，被指引起中國憂慮。有媒體披露消息稱，國民黨立委翁曉玲、葉元之、林思銘等紛紛前往中國。台灣青年世代共好協會理事長張育萌對此表示，國民黨立委都是一下班，就迫不及待「揪團」跑去中國，難道這是正常的週末休閒活動？

張育萌對此表示，國民黨立委都是一下班，就迫不及待「揪團」跑去中國，難道這是正常的週末休閒活動？（圖／翻攝自張育萌臉書）

張育萌撰文寫下翁曉玲和葉元之的飛機，晚了 8分鐘，但成功抵達廈門。他寫道，翁曉玲20日一早搭飛機直飛廈門，在機場被記者堵到，她神色慌張說「就是去開開會」。記者追問說，「有機會見到中國的官員嗎？」她竟然說「我不曉得」。連「有其他委員同行嗎？」她都「不曉得」。

張育萌直呼，老天呀，堂堂一個國會議員到國外「開會」，會見到誰都不曉得，有沒有其他委員一起開，也都一問三不知。這是失智的前兆嗎？

馬上被抓到，葉元之也搭同一班飛機。張育萌進一步指出，兩人搭廈門航空CXA888班機，表定11點10分在二航起飛，最後晚了10分鐘。下午1點03分，抵達廈門，比預期稍晚8分鐘。國會議員出國，又不是什麼違法的事。開大門走大路有什麼難的？到底在鬼鬼祟祟什麼？

張育萌還說，林思銘受訪時，不小心說溜嘴，說「廈門台商協會的會長是新竹鄉親」，他接受邀請抵達廈門，是「非常正當的活動」。照林思銘說的順藤摸瓜——名義上是去參加廈門台商協會33週年的活動。

張育萌說明，中國有一拖拉庫台商協會。但「廈門台商協會」可不是一般的台商組織。2020年總統大選前，廈門台商協會就利用組織，企圖影響選舉結果。2019年12月7日，廈門台商協會舉辦「返鄉投票大會」，要動員5,000位協會的會員，回到台灣投票。

2022年，台灣地方選舉前夕，當時廈門台商協會會長是吳家瑩，他趕在中共二十大開幕日，表態「我們堅信，台灣問題一定會得到徹底解決，中國終將完成國家統一。」還喊話廣大台商台企，要站在「民族大義一邊」，堅定與台獨分裂勢力劃清界線。

張育萌表示，如果把名字遮住，都分不清楚這是台商發言，還是中共官方文稿了。

最離譜的是，今年海基會舉辦台商春酒聯誼活動。以前，海基會主辦活動，台商願意來參加，彼此當然都和和氣氣。結果，廈門台商協會的副會長葉永松竟然在賴清德總統致詞時，鬧場喊話「當家不鬧事」「台商都不希望大罷免」。

這位葉永松也不是平凡人，不只在台商組織擔任副會長，同時也是廈門一帶一路委員會的主委。當時，葉永松鬧事後，就是現任會長韓螢煥出來接棒說「中國大陸釋出的善意都說是統戰，那怎麼行呢？」

張育萌指出，現在，林思銘說，「韓會長是新竹鄉親」，所以他特地跑去廈門獻上祝福，是非常正當的活動。請問「韓會長是新竹鄉親」，林思銘也是新竹立委，你們不能約在新竹見面嗎？還是新竹就不能祝賀？

張育萌質疑，國民黨立委都是一下班，就迫不及待「揪團」跑去中國，難道這是正常的週末休閒活動？

