他問「醫師救殺人犯在想什麼？」 過來人揭1關鍵：一定照救

近日北車、中山一帶發生隨機殺人事件造成死傷，引發社會不安。一名網友也在社群平台Threads發文提問：「醫生在救殺人犯的時候到底會想什麼？」相關討論迅速引起大量醫護人員回應，不少醫師、護理師分享第一線經驗，強調「醫療中立原則」，直言：「他的事情與我的醫療無關。」

多名醫師指出，無論病人過去犯下何種罪行，只要躺在病床上，就是醫療體系中的「病人」。一名曾任矯正機構後送醫院的醫師表示：「以前的醫院是台中監獄的後送醫院，也會去監獄值班，其實就做該做的事，我們是醫師不是法官，以這次這個事件，若犯人到我手上，我想我還是得做應該做的處置，即便心理不願意」。

也有醫師分享自己曾救治一名弒父的年輕收容人，對方因第一型糖尿病控制不佳，併發膿胸與敗血症而接受手術。該名醫師提到，該名收容人犯案背後有複雜家庭因素，「他弒父的原因是他反覆阻止爸爸性侵姊姊失敗，他已經沒有任何其他的辦法了，然而法律就是法律，救人就是救人」。

也有曾照顧多名死刑犯、重刑犯的醫護人員表示，「待過某看守所的後送單位，顧過好幾個死刑犯、重刑犯，只能說他們做的事雖然會激起各方情緒，但對我們來說，他們是病人，在外面做了各種喪盡天良的事，只要躺在病床上、送進醫院，就是平等對待，這是我們的工作，做我們該做的事，即便內心憤恨不平，法規規範每個人都享有醫療資源平等待遇，不得因其身分而差別對待。 老實說他們在醫院裡比那些議員關切、院長關切什麼的，沒有上手銬腳鐐得人更客氣、更不會刁難醫護人員，針也隨你打，幾乎不會有打不上就靠杯的」。

急診醫師則直言，在急救當下根本沒有時間思考病患的善惡，「我跟你說，一定照救，當下想什麼？ 確認急救流程啊！病情狀況變差時思考有沒有什麼沒想到的。他的善惡不是我們急救與否的考量。」對於部分民眾質疑「是否值得救治罪犯」，醫界普遍回應，這正是「醫療中立原則（Medical Neutrality）」的核心精神，亦即醫護人員必須僅依醫療需要提供照護，不得因身分、立場或過往行為差別對待。

