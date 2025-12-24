他問「8＋9為啥不去阻擋張文」？男秒回一句 1.2萬人笑死

網友好奇「8+9為何不阻止犯人？」釣出自稱8+9的留言幽默回應，引發網友笑翻。（記者張珈瑄／攝影）

捷運台北車站及中山商圈19日傍晚發生隨機攻擊事件，震驚社會，一名網友問「逞凶鬥狠的8＋9，為何不阻止犯人？」貼文引起熱烈討論，釣出不少自稱是8＋9的男網友留言，其中一名男網友神回一句「我們看起來會去誠品嗎？」讓許多人笑翻。

原PO近日於Threads發文指出，事件發生時，為何平常逞兇鬥狠的8＋9不去擋兇嫌？貼文上線，累積逾45萬人次瀏覽，其中一名自認是8＋9的男子自嘲「我們看起來會去誠品嗎？」該則留言有多達1.2萬人按讚。

其他自稱是8＋9的網友也說，「我們平常不會去誠品這種地方」、「身為一個三重在地8＋9，我不太會去誠品，再來假設真的遇到，我不會拿什麼都沒有的身體去擋」、「你是哪一隻眼睛看過我們會去那種地方」、「你覺得我們會去誠品？」、「身為一個老了的8＋9，我沒去過誠品」。

多數網友看留言笑翻，「太有道理了」、「這篇裡的8＋9幽默又自知」、「看完真的笑翻」、「第一次覺得8＋9很有自知之明」、「這篇會紅，留言超好笑」、「我快笑死，那你們可以現在開始嘗試去誠品」、「真的會去的話，應該是被女朋友拖去」、「當個質感流氓」、「超級幽默我不行了」、「太幽默」。

