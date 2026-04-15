他喉嚨卡3天以為感冒…竟咳出「不明生物」！網看「專家解答」嚇歪：想替你哭了

男子咳出不明生物。圖／翻攝自Khaosod

泰國一名男子近日喉嚨不適已有2至3天，原以為只是發炎或生病，沒想到這天咳嗽時竟咳出疑似蟲蟲的「不明生物」，嚇壞男子與其女友。經網友與專業人士判斷，該「不明生物」應是蟑螂幼蟲，可能隨食物或睡眠時進入口中，建議男子應儘速就醫檢查並加強居家清潔防蟲。

根據Khaosod等泰媒報導，一名網友日前在臉書社團「這是什麼東西」分享男友的經歷表示，男友喉嚨不舒服了2、3天，原本以為只是喉嚨痛或發炎，沒想到後來男友咳嗽時，竟咳出一小塊「不明生物」。原PO也在文中附上該「不明生物」的照片，只見生物呈棕色，似乎還有觸角，讓小兩口都嚇得不輕，因此想求助眾多網友：「想請問這是什麼？」

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蟑螂幼蟲卡在男子喉嚨。圖／翻攝自Khaosod

貼文曝光後頓時引起熱議，更有專業人士解答，該「不明生物」應是蟑螂幼蟲：「是蟑螂幼蟲」、「還是不知道比較好哈哈」、「看到答案我都想替你哭了」、「蟑螂幼蟲可能藏在麵包或食物裡，被吃下去後卡在你男友的喉嚨黏膜，一直掙扎就會造成不適」、「快帶男友去看醫生，不知道裡面還有沒有」、「是不是睡覺張嘴時跑進去的」、「這麼小的東西都能跑進去，代表家裡可能已經有蟲巢，可能在床附近，才會不知不覺進入體內，甚至鑽進鼻子、喉嚨或耳朵，建議去檢查比較安心。」

不少網友也建議原PO應盡快帶男友前往耳鼻喉科就醫並進行檢查。也有網友分享類似經驗指出，蟑螂可能在人不知情的情況下，例如熟睡時鑽入人體，因此建議平時應注意居家環境清潔，善用防蟲設備，並定期檢查床鋪、沙發等容易藏匿蟲害的地方，以預防類似意外發生，也能藉此降低長期健康風險。



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