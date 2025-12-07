他喉嚨痛就醫！一檢查嚇傻「確診4癌症」 醫：3習慣是頭號殺手

生活中心／張尚辰報導

癌症是台灣的頭號死因。耳鼻喉科醫師陳亮宇分享一則案例，一名阿伯因為喉嚨痛就醫，沒想到竟確診舌癌、甲狀腺癌、腎臟癌、大腸癌四種癌症。對此，陳亮宇提醒，如果喉嚨、頸部感覺不舒服，一定不要忽視，盡早治療才是關鍵。

陳亮宇昨（6）日在臉書粉專「陳亮宇醫師 / 陳亮宇耳鼻喉科診所」中發文，指出有一名阿伯某天因為喉嚨不舒服就醫，沒想到，在經過一系列的精密檢查過後，檢查出確診舌癌、甲狀腺癌、腎臟癌、大腸癌等4種癌症。

陳亮宇說明，這名病患平日一直有規律運動的習慣，身體看似非常健壯，但長期抽菸、飲酒、嚼檳榔，這些高風險行為可能都是他同時罹患多種癌症的主因，所幸在積極治療下，阿伯已順利康復。

對此，陳亮宇提醒，菸、酒、檳榔是誘發多種癌症的頭號殺手，切勿輕忽這些習慣對健康的累積傷害，如果喉嚨、頸部感覺不舒服，一定不要忽視，早期發現、早期治療才是關鍵。

三立新聞網提醒您：

吸菸害人害己 戒菸可減少健康的危害

吸菸能導致肺癌、心臟血管疾病及肺氣腫

孕婦吸菸 易導致胎兒早產及體重不足

喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

