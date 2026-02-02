他喊不論北市議員誰中800萬都是贏家！游淑慧加碼曝中獎「獨門小撇步」

記者李鴻典／台北報導

資深媒體人王瑞德近日在社群平台上表示，某位台北市議員突請他喝珍奶，原來那位議員中了今彩539的頭獎獲得800萬的獎金、實領640萬，連日引發討論，媒體人羅旺哲直呼，不論松山信義議員誰中了800萬，這波新聞效應，被點名的議員們，都是贏家。國民黨台北市議員游淑慧則是加碼分享中獎的「獨門小撇步」。

國民黨台北市議員游淑慧加碼分享中獎的「獨門小撇步」。（圖／翻攝自游淑慧臉書）

游淑慧提到，被政論節目主持人問到：「相不相信有北市議員中 800 萬？」她直言，坦白說還真的不太信！​首先，這種天大的福氣，還是留給各位市民朋友就好，我們議員還是腳踏實地服務，少做這種白日夢；再來，如果真的中了800萬，怎麼可能只請一杯珍奶就打發？這應該是開玩笑的啦！

​不過講到中獎，她一定要跟大家分享「獨門小撇步」，游淑慧說，多使用載具存雲端發票，她說自己感覺，雲端發票的中獎率真的比傳統紙本高很多！像過去幾乎期期都會中個 200、400 元，最近這一期運氣更好，一口氣中了 3 張（1000、500、200）。

而且告訴大家一個好消息：根據財政部規劃，2026 年統一發票中獎經費將大增約 26.85 億元，並明確表示會優先用於增開雲端發票專屬獎！​這意味著，未來用載具的中獎機率會更高！游淑慧表示，大家消費時記得拿出手機嗶一下，不但能無紙化愛地球，還能幫自己增加小確幸！

