他喊台積電就像北市房「賣了買不回」 網曝2解方：是常態





近日台積電股價屢屢上漲，吸引投資人關注，尤其是持有台積電股票的股民，更關注持股策略。有網友感嘆，雖然台積電股價高，但反而不敢賣，憂「賣了就難買回」，心情很矛盾。

近日，有買了台積電股票的網友在臉書社團「當沖勒戒所」發文，提到持有台積電股票的心情非常矛盾，並比喻就像擁有台北市房產一樣，雖然帳面價值高，但獲利似乎只能用看的，因為一旦出售就難以再次買回，有種「紙上富貴」的感覺。

▼一名持有台積電股票的網友分享自己「想賣股票，又擔心賣了買不回」的矛盾心情。（圖／東森新聞資料照）

此貼文引來其他網友討論，有些網友也深有同感，覺得原PO的比喻很貼切，也認為這是許多台積電股票長期持有人的心聲。不過，也有些人並不認同原PO「不敢賣」的心態，認為股票進出本就是常態：「有需要用錢就賣掉，也沒什麼」、「1665～1685買進，1705～1715賣出短線操作容易一點，如果1715繼續漲就做等拉回，就算拉回1730也只是再貼一點進場而已」、「缺錢賣零股，有錢再買回去不會花太多錢」。

▼有網友認為投資股票，買賣本就是常態，也有網友提出可利用「質押」，就能在不賣股的情況下，同時取得資金運用。（示意圖／取自Pexels）

此外，也有許多人提出可利用「質押」的方式操作：「質押是個好東西」、「質押出來不就好了」。指出只要將持有的股票質押借款，就能在保有股票的情況下，同時取得資金運用，是原PO可以考慮的做法。

（封面圖／東森新聞資料照）

