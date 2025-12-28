他喊完「地牛一個大跳」 全台狂震！網友驚呼：預言家

昨晚深夜發生地震，傳出不少小災情。（圖／東森新聞）





宜蘭東方海域昨（27）日23時05分許，發生規模7.0地震，全台有感，引發熱議，其中一篇文章引發網友關注，因為原PO在地震發生前7小時左右，玩哏寫下「地牛直接一個大跳」，沒想到過了不久就發生嚇醒全台的地震，讓原PO頻頻道歉，網友則是封他為「預言家」。

原PO在threads上發文，寫下「地震我們不說地牛翻身，我們說：地牛剛直接一個大跳，把全台灣氣氛拉到最高」。用網路流行的語句結構，結合近期很熱門的歌手王ADEN大跳事件，原本只是幽默玩哏，沒想到過了不久還真的發生震驚全台的強震。

原PO在發生地震後，頻頻在該篇貼文留言道歉，直呼自己真的沒有想到會這樣，網友們則是湧進貼文朝聖，「這預言家太猛了女巫今晚先毒這個」「烏鴉嘴」「預言家樓主直接一個大跳，把留言區氣氛拉到最高」「你害我沒電影看」「這篇是8小時前的地震預言嗎？」「地牛原地蹲下」「嚴重懷疑這裡有人跟地牛串供」。

至於原PO所用的大跳哏，則是近日歌手王ADEN到校園演出時，一名女學生粉絲因老師授意上台跳了一段，王ADEN當時明顯不悅，並蹲在一旁中斷演出，雖然他在女學生道歉後，拍攝影片稱自己沒受影響，不過影片內容卻在引導粉絲網暴該名學生，慘遭網友抵制，跨年演唱會全遭取消，而他說詞中的「大跳」「把氣氛拉到最高」等，被網友拿來嘲諷，成了最新網路流行用語。

