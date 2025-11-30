他喊明年11/28別出國 原因曝：2026九合一選舉日

2025年進入尾聲，許多人已經規劃2026年的行程，有網友特別提醒，明年11月28日「出國旅遊先避開」，因為那天是九合一大選日，原PO也直呼：「台灣不能少你一票」。

有網友特別提醒，2026年11月28日「出國旅遊先避開」，因為那天是九合一大選日。（示意圖／翻攝自pixabay）

台灣人喜歡出國旅遊，不少人已經規劃2026年的行程，不過，一名網友在threads發文提醒大家，2026年11月28日「出國旅遊先避開」，原來是因為當天是縣市長議員九合一選舉時程。原PO也說：「先在行事曆booking起來，出國旅遊先避開，台灣不能少你一票」。

廣告 廣告

該篇貼文曝光後，立刻引起大批網友回響，「完全不知道！！謝謝提醒」、「嚇一跳以為錯過了⋯」、「謝謝提醒 已登記行事曆！」、「原本要計劃旅行了，謝謝提醒」、「不管怎樣都要去投票」、「我昨晚上睡前還在想，明年何時投票，沒想到就滑到你的文，我是個政治冷漠的人，也幾乎不投票，也沒有黨派，但這次我會投下台灣未來的一票」。

也有其他網友提醒「如果有遷戶籍的需求（工作，就學，搬家等等）也請記得抓四個月的設籍門檻，最好在七月初完成，或是等投完票再來處理」、「離島青年返鄉投票！金門朋友們記得至少提前一個月訂購機票喔」。

延伸閱讀

一週運勢籤出爐！4生肖財運旺 屬龍「大凶」纏身

晚上10點睡「下午1點後別再喝咖啡」 可用紅茶代替

早餐店「靈魂醬油膏」去哪買？ 網揭甜鹹醬油膏自製祕訣