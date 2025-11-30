他喊明年11/28別出國！網驚：原來是九合一 「不在籍投票VS放2天假」掀戰火

他喊明年11/28別出國！網驚：原來是九合一大選。圖／翻攝自行政院人事行政總處

明（12/1）天即將迎來今（2025）年最後一個月，許多人已開始規劃2026行程。而近日就有超多網友特別發文呼籲「明年的11月28日，出國旅遊先避開，台灣不能少你一票」，沒想到不少人一看都驚呼「根本不知道！」這才驚覺原來明年的11月28日是4年一次的「九合一大選」。

網友發文提醒：11月28日別出國！要落實台灣民主

最近有一堆網友都在Threads上發提醒文，表示「明年的11月28日，決定你還要不要當台灣人，先在行事曆booking起來，出國旅遊先避開，台灣不能少你一票」、「九合一選舉倒數一年！明年的11月28日就是投票日，請不要在這天出國去玩，落實台灣民主，一起來選出優秀的縣市長執政」。

貼文曝光，網友隨即議論紛紛「嚇死！本來已經規劃好去名古屋了，看起來需要提前去了」、「居然在我生日當天投票嗎！？」、「慘了，我已經訂好機票了啦，不知道可不可以取消，根本不知道明年11/28投票」、「昨天剛好還在想何時是投票日，今天就滑到這篇，已經記起來了」、「謝謝提醒，已增加在行事曆上，台灣未來，就靠這一次選票」。

藍白推「不在籍投票」 綠提「投票兩天假」

國民黨立委與民眾黨團近日相繼提出「不在籍投票法」草案，規劃以「移轉投票」與「指定場所投票」的方式執行不在籍投票，並要求選務機關為符合資格的選民建立專屬名冊。民進黨立法院黨團則提出「強化民主投票促進法」草案，主張在選舉、罷免及公投投票日與前1天均應放假，以提升投票便利性及參與率。

「不在籍投票VS放2天假」怎麼選？網友看法兩極

對此，網友看法兩極，「如果配套措施夠的話，我是支持不在籍投票。放投票假其實意義不大，本來投票日就都選在禮拜六，還是很多人沒辦法回家投票，畢竟本來就不可能為了投票而全台灣的職業都癱瘓」、「回家投票嫌遠嗎？給你兩天假總夠了吧！不回家自己親自投票小心被有心人士幫你投票！」、「支持兩天民主假，返鄉訪親慶民主」、「綠提連放2天假？那個天兵想的？ 投票日都已經在禮拜六了，是放假日，還會跟放假有關係嗎？」、「所有人通通擠在那兩天回家，車票難定、車班次擁擠、開車堵車，是妳，妳願意嗎？這種政策真的是蠢啊！」

九合一大選時間被遺忘？2014年起開始「固定於11月底的週六」

事實上，自2014年起，九合一選舉皆固定於11月底的週六舉行，而2026年的投票日也已確定為11月28日（週六）。由於目前各縣市仍處於黨內初選階段，選戰氣氛尚未真正升溫，相關議題與候選人討論度都仍相當有限，加上距離投票日尚有一段時間，不少平時較少關注政治的民眾對日期毫無概念，因此才會意外掀起「11/28不要出國」的提醒潮。

「九合一大選」誰有投票資格？符合3條件即可投票

1.須具有中華民國國籍。

2.投票日當天年滿20歲（含當天生日）即可。

3.必須在該投票所所屬的戶籍地登記連續居住達4個月以上（以投票前120天為基準）。



