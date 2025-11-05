他喊米可白聞行李！謝震武笑瘋：米格魯啦

▲女星「米可白」過去曾被新北市長侯友宜誤認為是狗名，如今再被政治學教授范世平誤喊，鬧出笑話。（圖／翻攝自米可白IG@mimi00419）

[NOWnews今日新聞] 台中爆發非洲豬瘟疫情，讓全台民眾人心惶惶，機場的檢疫工作也隨之升級，政治學教授范世平在談到邊境的防疫措施時，一時口誤鬧出笑話，他語出驚人稱入境就有「米可白聞行李」，讓現場瞬間一片爆笑，主持人謝震武也連忙跳出來糾正：「米可白是藝人！」

范世平昨（4日）晚在政論節目《新聞面對面》中指出，台灣人出國比例高，防疫壓力自然加劇，入境時除了會播放宣導廣告，提醒民眾勿攜帶豬肉製品，還有檢疫犬在現場聞行李，「一落地，就會有米可白來聞你的行李」，讓謝震武瞬間愣住，隨即笑著糾正：「是米格魯啦！米可白是藝人！」

同場來賓台北市議員鍾沛君也忍不住笑出來，起初還以為范世平是故意講錯，結果他居然是真的誤會；謝震武也接著打趣表示，本以為這只是節目效果，沒想到范世平認真講錯，「我覺得我有義務要糾正他！」全場來賓笑成一團，氣氛瞬間從嚴肅防疫轉為爆笑連連。

回顧2021年新北市的寵物活動，女星米可白帶著愛犬錢錢一同出席，當下主持人介紹她時，市長侯友宜誤認是「寵物的名字」，便熱情地摸著錢錢的頭喊：「米可白！米可白！」這讓站在一旁的本尊哭笑不得，馬上發聲澄清：「牠不是米可白，我才是啦！」鬧出一段笑話，而這段趣事也讓錢錢一夕爆紅。

