他喊高鐵上「一堆文盲」無視官方規定 釣大票苦主哀號

不少民眾返鄉或出遊時會選擇搭高鐵，難免大包小包，一名網友表示，高鐵車廂內的行李放置區明確標示提供28吋以上大行李優先使用，卻經常被小行李佔滿，讓真正有需求的旅客無處可放，他無奈嘆「高鐵上真的一堆文盲」，貼文曝光後，也釣出不少苦主哀號，直言「拿大行李箱搭高鐵真的很痛苦」。

原PO近日於Threads發文指出，高鐵車廂內設有大行李放置區，原是供28吋以上行李箱使用，卻常被小行李箱佔據，導致他提著30、32吋的行李箱，反而沒有地方可放，十分無奈。

從他上傳的照片可見，行李放置區公告清楚標示「28吋以上大行李優先使用」、「手提行李請放置座位上方行李架」，但實際情況卻是小行李箱塞滿整個空間。

原PO強調，發文並非抱怨，而是希望高鐵官方能正視相關問題，避免影響真正有需求的乘客；他也提到，大行李放置區本就有限，若大家都未依規定使用，最後受影響的仍是攜帶大行李的旅客，尤其在上下車時間緊迫時，更容易造成不便與安全疑慮。

貼文曝光，引起不少網友共鳴，紛紛分享自身經驗，「每次搭都遇到，小行李箱硬佔」、「拿28吋以上行李真的很痛苦」、「帶大行李箱只能塞在座位前面，還要拜託前座不要後躺」、「情況已經很久了，真的很無奈」。

