他喊「明年11／28別出國玩」 原因曝光一票人秒懂

隨著2025年即將邁入尾聲，許多人已著手規劃2026年的旅遊與休假行程，一名網友日前在社群平台發文提醒，明年11月28日千萬別安排出國，因為那天正逢四年一次的九合一大選投票日，攸關地方施政走向與公共政策未來發展，呼籲大家不要因旅遊行程而錯失手中的一票，貼文曝光後，也在網路上掀起熱烈討論。

原PO近日於Threads發文指出，2026年11月28日對台灣來說是關鍵日子，提醒所有計畫出國的民眾「這天務必空下來」，因為明年的這一天正逢四年一次的九合一大選投票日，強調投票關係地方治理與公共政策方向，希望大家不要因旅遊行程錯失投票機會。

貼文一出立刻引起關注，許多人直呼感謝提醒並表示已將日期加入行事曆，避免不小心訂到當天的旅遊行程，也有人說，規畫旅行前一定會先查看選舉時間，確保不會與重要日子衝突。

網友紛紛留言，「前幾天在看明年機票，也是先確認投票日才敢開票」、「原本要去名古屋，看來得提前」、「這真的很重要，謝謝你告訴我」、「差點開始規畫假期，幸好看到」、「立刻加入行事曆」、「沒說都沒發現」。

自2014年起，九合一選舉多安排在11月底的周六進行，2026年的投票日也已確定為11月28日，同樣是周六。

