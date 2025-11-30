他喊「明年11/28」千萬別出國！一堆人狂標記行事曆 網驚：根本不知

生活中心／許智超報導

網友呼籲，大家務必把2026年11月28日空下來。（圖／翻攝自行政院官網）

隨著2025年即將進入最後一個月，不少人已開始規劃2026年的行程。對此，就有網友特別發文提醒，大家務必把2026年11月28日空下來，直呼「千萬別安排出國，台灣不能少你一人」，原因曝光後，讓許多人驚呼「根本不知道，馬上記到行事曆！」

近日有不少網友在社群平台Threads發提醒文，表示「明年的今天（11月28日），決定你還要不要當台灣人，先在行事曆booking起來，出國旅遊先避開，台灣不能少你一票」、「九合一選舉倒數一年！明年的今天就是投票日，請不要在這天出國去玩」。

廣告 廣告

相關貼文曝光後，網友也紛紛回應，「謝謝，已登行事曆」、「留友看！加入行事曆」、「沒有什麼政治歸政治，我們此刻的自由，得來不易，投票更是」、「前幾天在看明年機票，也是先確認投票日才放心」、「謝謝你，會安排準備回國投票」、「立刻登入行事曆」、「有提早360天以上公告就是讚」、「絕對要去投票，守護台灣」、「記下來！！這一天哪裡都不去！」

事實上，自2014年起，九合一選舉皆落在11月底的週六投票，而2026年的投票日訂於11月28日（週六），由於目前各縣市仍停留在政黨初選階段，整體選戰仍在暖身，討論度相對較低，加上距離投票日仍有一段時間，因此平常較少關心政治的民眾對日期毫無概念，才意外引發這波「別在11/28出國」的提醒潮。

更多三立新聞網報導

3歲童來台旅遊確診流感！醫曝「就醫難題」：出國前先打疫苗

轉機返台「1原因」無法搭！她驚呼長知識 一票喊：再便宜也不買

咖波聯名《我的英雄學院》！小粉紅崩潰喊「辱華」 台灣人嗨：買來支持

客衝超商狂問「普發1萬ATM怎領？」 店員還被嗆：你們要學一下

