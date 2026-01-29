他喊「霍諾德攀101必摔死」 遭網友罵翻

網友怒轟預言霍諾德會挑戰失敗的「預言家」在博關注。（圖／霍諾德臉書）





美國知名攀岩好手艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰徒手攀爬台北101，在全程沒有安全防護下花了91分鐘就爬到頂端。但他進行挑戰前，有網友自稱有「特殊體質」能看見靈體，24日凌晨發文稱「有預感霍諾德會從101摔死」、「或半途宣告挑戰失敗」，在霍諾德挑戰成功後，網友紛紛要他「出來解釋」。

一名自稱有特殊體質網友，預言霍諾德將挑戰失敗，言論被網友罵翻。（圖／Threads）

一名自稱「小時候看到鬼，被懷疑有精神疾病，去過心理科、精神科檢查都沒問題，後來去廟裡被證實有特殊體質」的網友在24日凌晨於Threads發文，他表示「霍諾德過去的確攀爬過多個比101還更艱難的地點，能證明他的經驗可以戰勝恐懼，但是這次情況完全不一樣」，原PO補充說，在數萬人注視下攀爬是一種「背負著眾人的期望，就像是拿下全國第一那種緊張感」，也是霍諾德過去沒有體驗的事，所以他認為這次攀爬大概不會成功。

在24日因為天氣狀況考量，霍諾德的挑戰延期進行時，這名網友再度發文「完全在我預料之中，現在1/24挑戰失敗，1/25重新挑戰，霍諾德今天可能是因為心理壓力就進行延期」。這番言論被網友罵翻，「早說過雨天會延期，還心理壓力嘞，那麼滑是要溜冰啊」、「想要流量也不是這樣」、「馬後炮不是這樣放的啊」。

在霍諾德挑戰成功後，網友紛紛湧入這名預言者的帳號，砲轟他的預言根本是詛咒，「事實證明你的預感很不準，真的不要隨便詛咒別人」、「第一次看到翻車還硬要凹的，還神秘的力量咧」、「啊他已經成功爬完了，大師您還有什麼話要說」，也有許多人貼出霍諾德登頂的照片，喊話原PO「說話」。

