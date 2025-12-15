他喝四神湯竟讓血糖衝高！ 衛教師揭「升糖元凶」：這4種中藥材都中鏢

這幾天氣溫驟降，總想來碗熱呼呼的四神湯暖暖胃，若再配上一個刈包，簡直是完美的台式下午茶組合！

中藥食材也可能是醣類食物 攝取過量會影響血糖

林冠怡衛教師 談糖尿病大小事分享，很多學員會說：「老師，我知道刈包會上血糖上升，我下午都不敢點刈包，只有喝四神湯，那些都是中藥材在補身體的，又不是吃飯喝飲料，應該不會影響血糖啦！」

對此，林冠怡強調，很多人都以為是中藥材且清湯不影響血糖，但這碗湯裡面的學問可大了！我們常以為四神湯很清淡，而湯裡面有的：淮山 (山藥) 、蓮子 、芡實、茯苓 (或薏仁)等，雖然它們是中藥食材，但也是醣類食物，也就是吃多了也會影響血糖！

食材具有天然糖分 應多加留意攝取量

此外，有些為了提味讓湯頭甘甜順口，店家還會加入紅棗、枸杞或黑棗，這些食材本身也帶有天然的糖分！往往我們都以為只有一點一點還好，但累加起來可是算不少！

林冠怡也對學員說：「你很聰明知道下午茶，要控制糖分，沒有再多點一份刈包，不然點心的醣量就太多！」

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

