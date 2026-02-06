他喝醉看到父跌倒以為被車撞！下秒狂暴走 警噴辣椒水壓制

日前台北市中山區中山北路二段巷弄發生一起因誤會引發的失控事件。35歲鄭姓男子當晚與59歲父親及家人在該區一家卡拉OK聚會。聚會結束準備離開之際，鄭父在店門口不慎跌倒。

鄭姓男子目睹父親倒地，第一時間誤以為是遭到現場一輛汽車撞擊，隨即上前與駕駛理論。然而駕駛澄清並未撞到任何人，在場其他家屬也向鄭男說明，父親確實是自行跌倒，並非交通事故。駕駛見事情已經說明清楚，便自行駕車離去。

儘管誤會已經釐清，但鄭姓男子的情緒仍無法平復。他開始在路上大聲咆哮，情緒失控之下還推擠附近店家的大門，引起路人恐慌。目擊民眾見狀立即撥打110報警求助。

轄區警方接獲通報後迅速趕抵現場。員警到場時，鄭姓男子依然情緒激動，不願配合警方勸說。為確保現場安全並控制局面，警方當機立斷使用辣椒水噴灑制止其失控行為，成功將鄭男制伏。

隨後，警方將鄭姓男子帶回派出所實施保護管束。經過一段時間冷靜後，鄭男情緒逐漸平復。其家屬到場後不斷責備鄭男的失態行為，直言「這樣真的很難看」。最終，鄭姓男子由家屬領回，結束這場因誤會而起的風波。

警方表示，民眾飲酒後情緒容易失控，呼籲飲酒應適量，遇到糾紛應理性處理，避免因一時衝動造成遺憾。本案中鄭姓男子雖出於護父心切，但酒後失態的行為已影響公共秩序，所幸經警方及時處置，未釀成更大衝突。

