他嗆賴清德「滾出中國」夢多10字反嗆完勝！本人再表態：我有繳稅

娛樂中心／巫旻璇報導

日籍男星夢多（本名大谷主水）來台灣發展近20年，長期定居、對這片土地展現高度認同。日前他才在社群平台公開力挺日本首相高市早苗提出的「台灣有事」相關論述，直言「我們的首相做得好，超棒！」立場鮮明。夢多14日在Threads上看到有酸民點名總統賴清德，並留言開嗆「滾出中國台灣」，他忍不住親自回應反擊，隨即引發熱議。





他嗆賴清德「滾出中國」在台日本藝人10字反嗆完勝！本人再表態笑：我有繳稅

夢多在Threads上看到有網友留言要總統賴清德「滾出中國台灣」，甚至聲稱「台灣是中國的」，讓他相當不滿，直接在留言區回嗆：「你要不要去看醫生？白痴」。

夢多在Threads上看到有網友留言要總統賴清德「滾出中國台灣」，甚至聲稱「台灣是中國的」，讓他相當不滿，直接在留言區回嗆：「你要不要去看醫生？白痴。」語氣強烈、毫不保留。相關留言曝光後，立刻吸引大批網友力挺，不少人直呼夢多「真的很嗆，也很融入台灣人罵人的方式」、「九州真男人不是叫假的」、「九州男兒很硬派」。

周軒也在臉書曬出，夢多多次槓上酸民的經典回覆，像是小粉紅以簡體字寫道「台灣是中國的一部分」，夢多回覆：「那你們聽我們的話，因為我們有總統」。另有網友嗆聲有人嗆聲「各位脆友們如果不承認自己是中國人就不要拿筷子湯匙吃飯，這些都是中國人發明的」，夢多也回擊「你吃大X」。

除了公開回擊網友，夢多也隨後在個人社群發文，進一步說明自己的立場。他直言，現在網路上充斥大量假帳號，不只假台灣人，甚至還有假冒日本人的帳號；並強調自己是「住在台灣的日本人」身分發言。他表示，多數日本人都對台灣抱持高度好感，「我們日本人90%以上的人愛台灣，80%以上的人支持現在的首相」。





他嗆賴清德「滾出中國」在台日本藝人10字反嗆完勝！本人再表態笑：我有繳稅

夢多提到自己在台灣生活多年、依法納稅，對台灣早已有深厚情感，並喊話：「台灣加油，希望繼續台日友好。」









夢多也特別澄清，自己從未辱罵過中國人，因為他也有來自中國的朋友，認為「人都很好」，每個國家都有好人與壞人之分。他感嘆部分網路言論反應過度、玻璃心，並再次強調，自己只是表達個人立場，認為「台灣就是一個國家」，同時也未曾攻擊任何台灣政黨，因為總統是台灣人民用選票選出來的。最後，夢多提到自己在台灣生活多年、依法納稅，對台灣早已有深厚情感，並喊話：「台灣加油，希望繼續台日友好。」立場清楚、態度堅定，也再次掀起網路熱烈討論。





















