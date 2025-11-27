他嘆台灣「薪水像東南亞、物價像歐洲」 掀2派論戰

物價飛漲，只有薪水不漲，一位網友指出，薪水多年來從2萬多升到3萬出頭，卻要面臨超市高昂的物價、外食的高消費，感嘆「薪水像東南亞，但超市的價格卻像歐洲」，貼文一出引發熱議，不少旅居國外的網友表示，每次回來都被台灣物價嚇到，對比國外薪水，在台灣真的很難存到錢。但也有持相反意見的人認為，原PO薪水沒跟上大環境，也該思考是不是自身有問題。

一位網友在社群平台Threads上指出，薪水多年來從28000元升到30000元出頭，卻要面對超市一盤快破百元的肉價、漲幅極高的便當，就連一頓最普通的小火鍋，搭配飲料也要300元。「薪水像東南亞，但超市的價格卻像歐洲，這樣的生活合理嗎？」

貼文引起熱議，不少旅居國外的網友表示，回台時被超市的物價嚇到，「我在澳洲住了好幾年，台灣的物價比澳洲更貴，但澳洲做一樣事的薪水，是台灣的3至5倍，感覺大部分的人在台灣很難存到大錢。」、「我住英國，每年回台都被物價嚇到。我住的小鎮消費跟新竹差不多，領著台幣80000多元的薪水，過得還不錯，當初在台灣做著差不多的工作，月薪只有27000，存錢超難。」、「這個問題我也想過，但大家也好像沒有什麼太大反彈和抗議，都是默默承受。」

不過也有人認為，「薪水這麼多年從2萬多到3萬出頭，你沒想過是你自己的問題嗎？」、「前陣子有去捷克跟奧地利玩，台灣跟奧地利食衣住行方面購買力基本一樣，越南也去過，基本月薪在台幣4800元至6900元之間，和台灣薪水相差5倍，但路邊飯盒也要50元。」、「當大環境整體上升，你的薪水沒有跟上來，應該要先看看是不是待錯公司，或是專業度不夠，如果認為老闆給太少，就應該要爭取或換工作，否則誰都幫不了你。」

