他嘆台灣「薪水像東南亞、物價卻像歐洲」 引發網友2派論戰

原PO感嘆物價上漲，薪水卻沒有太大的漲幅。（示意圖／焦正德攝）

台灣近年物價飛漲。一名網友近日分享，薪水多年來只從2萬8千元升到3萬出頭，但物價卻大幅上漲，讓他忍不住感嘆「薪水像東南亞，超市的價格卻像歐洲，這樣的生活合理嗎？」

日前一名網友在Threads發文表示，薪水20年來幾乎沒有提升太多，只從2萬8千元升到3萬出頭，但超市一盤肉卻接近百元，便當從50元漲到100元，一頓小火鍋配飲料就要300元，「我們的薪水像東南亞，超市的價格卻像歐洲」。原PO感嘆「自由市場不是應該自動調整嗎？為什麼只是在調整我們的忍耐度？國家什麼時候替我們忍過？我沒有答案。只是想問，這樣的生活，合理嗎」。

貼文曝光後，引發網路熱議，不少旅居海外的網友點頭表示，「我認真有感，歐洲超市超便宜，台灣好貴」、「我住英國，每年回台灣我都被抬高的物價嚇到。我住的小鎮消費跟新竹差不多，領著台幣8萬多塊的薪水，過得還不錯！當初在台灣，做著差不多工作內容的工作，月薪只有2萬7，存錢超難」、「從瑞士回來也很有感，他們超市物價是台灣1~2.5倍左右，但他們薪水中位數是台灣4~5倍，難怪西歐都不太需要加班」、「我在澳洲住了好幾年，回台灣的時候真的有被超市物價嚇到！台灣的物價不比澳洲便宜，而且反而更貴！ 但澳洲的薪水（做一樣的事）可以是台灣的3-5倍！ 感覺大部分的人在台灣很難真的存到大錢。」、「歐洲的超市比台灣的超市便宜」。

不過，也有網友持不同看法，認為「薪水這麼多年從2萬多到3萬出頭，你沒想過是你自己的問題嗎？」、「你薪水20年沒動？我出社會到現在快20年了，從一開始2萬初一直漲上來，就算是基本底薪也是一直漲」、「當大環境整體上升，你的薪水沒有跟上來，應該要先看看是不是待錯公司，或是專業度不夠，如果認為老闆給太少，就應該要爭取或換工作，否則誰都幫不了你。」

