他嘆「今年很沒跨年的感覺」 大票人共鳴曝原因

今天就是跨年夜，不少民眾早已安排好活動準備迎接2026年，不過也有網友直言，「今年很沒有跨年的感覺」，短短一句話掀起大票網友共鳴，多數人認為，長大後過什麼節日都沒感覺了；還有人說今年時間過太快，直到前幾天才發現已經年底了，話題引發熱烈討論。

一名網友日前在Threads發文寫下，「你們不覺得今年很沒有跨年的感覺嗎？」原PO認為今年已經進入尾聲，但卻沒有過新年的氛圍，好奇大家有沒有相同的感受。

原PO短短一句話吸引超過59萬人次瀏覽，逾5萬人參與討論，許多網友相當有共鳴，紛紛留言「長大後過什麼節日都沒感覺了」、「過年也是，再也沒有過年的感覺了」、「出社會後就沒有在過節了」、「今年也很沒有耶誕節的感覺，連耶誕樹都懶得拿出來擺」、「每天都過到不知道是星期幾，甚至沒有感覺已經年底了。」

有網友認為，和朋友、家人在一起度過才算是過節，「那是你沒人約」、「有另一半一起才叫跨年，沒另一半都是叫熬夜。」

有人提到，明年元旦在周四，放假一天後隔天周五還要上班，「休假不夠就沒跨年的感覺」；部分輪班的網友則感嘆，「要上班所以沒什麼感覺」。不過也有網友認為，因為現在還沒跨年，等到晚上跨年晚會開始，放煙火後就有感覺了。

