他嘆「持台積電股票像有北市房」賣了買不回 網曝2招解套

投資社群近日掀起台積電持股策略討論，有股東在臉書社團「當沖勒戒所」發文感嘆，持有台積電的心情相當矛盾，就像在台北市擁有房產一樣，一旦出售就難以再次買回，帳面獲利似乎只能用看的，貼文引發眾多網友共鳴。

台積電。（圖／翻攝自台積電官網）

不少網友認同這種「不敢賣」的心理，有人表示，台積電比定存獲利更好，關鍵在於要抱對股票。也有網友直言，這個比喻太貼切，道出許多長期股東的心聲。

針對如何在不賣股的情況下運用資金，多位網友提出，「質押出來不就好了」、「質押是個好東西」，認為透過股票質押借款，既能保有持股又可取得資金運用。另有網友建議，採取零股操作策略，缺錢時賣出零股，有閒錢再買回，不會花費太多成本。

廣告 廣告

還有人表示，「有需要用錢就賣掉，也沒什麼」、「缺錢賣零股，有錢再買回去不會花太多錢」、「1665～1685買進，1705～1715賣出短線操作容易一點，如果1715繼續漲就做等拉回，就算拉回1730也只是再貼一點進場而已」。

延伸閱讀

台灣隨機殺人攻擊引社會恐慌 翁曉玲提2修法加重刑責

等了7年半！水樹奈奈重返台北開唱 4月連唱兩天採實名抽選

超商誤領「詐騙包裹」免驚！4大超商提供申訴退款管道