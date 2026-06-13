他嘆「餐後靠椅子」現在很少看到 網：很多基本禮儀都消失了

一名網友觀察，現今很少人吃完飯後會隨手將椅子靠上再走。（示意圖／unsplash）

用餐完順手把椅子靠回去，是禮貌還是多此一舉？一名網友分享自己的觀察，認為願意這樣做靠椅子的的，人品通常不差，引起熱烈討論。一派人認為，「這不是幼兒園、國小老師都會教的嗎？」、「有人因前一個客人沒有把椅子靠進去而差點絆倒」、「其實就是順手小動作」；另一派人則說，「靠上不一定好，收桌很麻煩」、「客人吃完合椅子，我還要拉出來掃裡面檢查有沒垃圾」。

有網友日前於Threads發文分享，他最近觀察發現，現在很少人在餐廳用完餐，會順手把椅子靠上再離開，「如果會這麼做的，我想這個人的為人品行一定不會太差。」

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貼文曝光後，吸引超過5.8萬人按讚，許多鄉民紛紛在底下留言，「我會順手靠攏，習慣了，加上不想造成其他人不便，其實就是順手小動作」、「上禮拜去了IKEA我老公靠了20張椅子，我懷疑他偷打工」、「我會擦完桌子後，順手把椅子靠進去」、「我也習慣性離開就靠回椅子，桌上碗盤還習慣疊一起把衛生紙集中，某種層面來說是一直強迫症」、「已經好習慣把椅子靠回去，之前看到有人因為前一個客人沒有把椅子靠進去而差點絆倒，就覺得好危險」、「我也會習慣順手靠攏，離開前還會蹲下來把小孩位子的地板擦乾淨」。

也有人說，「很多基本禮儀都消失了」、「這不是很基本的事情嗎」、「這應該是基本的，結果現在變成有做人品不差」、「這不是幼兒園、國小老師都會教的嗎？」、「我一直以為這是基本的，畢竟國小有教父母也會要求，但長大後發現會這樣做的大概只有1成左右」、「這是個良好的習慣，但和好人或品行沒有關聯」、「餐廳空間大小也有影響，小空間靠上好走路，大空間就較沒影響，是個人習慣」。

還有人指出，「靠上不一定好，收桌很麻煩，反而還要再把椅子拉開才好收」、「我就是看過靠上後，服務生還是要拉開收桌」、「有做過餐飲業的懂，飯店的都要把椅子拉開才可以換桌布」、「客人吃完合椅子，我還要拉出來掃裡面檢查有沒垃圾」、「身為餐飲業，我自己在外吃飯會看狀況跟時間去決定要不要靠椅子，的確有時候靠椅子反而麻煩，尤其是飯店那種木頭靠背是類似沙發軟硬的椅子很重，要是每個都靠進去，拖出來收桌多一個椅子就是多一個負擔」。

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