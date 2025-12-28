他嘲台北人怕地震「勇敢一點」！ 網轟：讓你震出優越感了

生活中心／吳宜庭報導

昨（27）日晚間11時05分，台灣東部海域發生了一場強烈的地震，芮氏規模達7.0，震中位置靠近花蓮，引發了全台多地的強烈震感。不少民眾在睡夢中被驚醒，甚至有人急忙起床尋找安全的避難場所。此次地震所帶來的劇烈搖晃，讓不少民眾心情緊張，就有網友在Threads發文表示，昨晚的4級地震對台北人而言似乎過於驚慌，並以自己曾經歷花蓮規模6.4強震、倒塌多棟大樓為例，直言「這種4級的地震真的無感」，並呼籲台北人要「勇敢一點」。貼文一出，迅速引起討論。

7.0強震嚇醒全台！他一句「台北人勇敢一點」全網圍剿：讓你震出優越感了

一名自稱「北漂的花蓮人」的網友指出，花蓮多為岩石結構，地震來得快，停得也快，但台北則屬於盆地地形，容易因為盆地效應放大搖晃。（圖／翻攝畫面）

一名自稱「北漂的花蓮人」的網友留言反駁，他表示，台北和花蓮的地質條件差異巨大，不應該用同一標準來比較地震的影響。他解釋說，花蓮多為岩石結構，地震來得快，停得也快，但台北則屬於盆地地形，容易因為盆地效應放大搖晃，且震動時間較長，會使人產生更強烈的暈眩感。他進一步指出，若花蓮的強震發生在台北，密集的高樓建築可能會加劇災害後果，並強調這些差異不容忽視。









網友回覆，「感受其實很主觀，這種時候實在不用這樣比」。（圖／翻攝自Threads）





此外，網路上的其他網友也紛紛反駁原PO的言論，認為「怕地震」和「勇敢」沒有直接關係，「怕地震跟勇敢有什麼關聯性嗎？你經歷了花蓮大地震，不代表其他人也有相同經歷」、「我是花蓮人，我們的地震的確很可怕，但要是一樣的地震發生在北部真的就完蛋了」、「台北相對比較嚴重，因為它是盆地，相對搖晃比較危險，何況台北很多老房子」、「讓你震出優越感了」、「感受其實很主觀，這種時候實在不用這樣比」。專業人士也從人口密度與建築結構的角度補充，指出台北老屋多，建築密集，這使得台北的地震風險本就較高。

