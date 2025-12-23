他回網紅古娃娃「這段留言」竟被封鎖？網友兩派吵翻：太妙了

生活中心／李紹宏報導

近日社群平台上，有網友指出，曾因留言質疑知名網紅古娃娃的內衣業配對比照，隨後便遭到對方封鎖，讓他感到相當錯愕。相關貼文曝光後，引來不少網友共鳴，紛紛表示自己也有類似經驗。不過對於外界討論，古娃娃目前尚未做出回應。

網紅古娃娃在IG分享代言內衣的貼文；網友控訴，在底下留言，卻被封鎖。（圖／翻攝自IG @wawawaku）

這名網友在Threads發文控訴，生平第一次被網紅封鎖，只是因為看到古娃娃代言的內衣後，質疑對比照不明顯，因此留言「不就是駝背跟挺胸ㄇ」。後來，原PO再點進去看留言，發現訊息已經被收回和封鎖，讓他相當傻眼，強調只是「訴說事實」。

廣告 廣告

對此，網友兩派吵翻，有人認同原PO說法，還表示之前也突然被古娃娃封鎖，「我剛發現她也封鎖我哈哈，我不知道為什麼，是因為我之前Ｘ邀她減肥但是一直賣高熱量食物嗎」、「我真的當下第一眼看到的時候，就覺得很明顯的一個有拉衣擺跟挺胸，另外一個是駝背加衣服放鬆」、「網紅真的很愛封鎖人，莫名其妙，不給接受任何說實話（討論）的欸」、「網紅業配的東西我一律都不買」。

不過也有人不挺原PO，「沒有要站哪一邊，你有你說的權利，她有她不要看的權利，所以被封鎖還蠻正常的」、「我覺得你滿無聊的，不喜歡可以不用看不用買」、「每一個商品都有他獨自的客群，你覺得你自己在講大實話，其實可以在自己的板上講就好」、「人家怎麼呈現對比照，到底干你什麼事啦」。

針對封鎖爭議，目前網紅古娃娃尚未做出回應。

更多三立新聞網報導

阿信重摔再發聲：腦袋沒壞！揭「替補朱孝天」原因 萬網哭爆喊暖心

烏克蘭曝駭人音檔！俄士兵傳「食人肉」止餓：我不在乎別人怎麼想

又見食安！北市16噸蔬果農藥超標全銷毀 「3大熱銷品」上榜

研究：睡不好是腸胃在搗蛋 專家勸吃「2食物」助腸道健康

