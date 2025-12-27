他因工作經常應酬慘罹癌！醫示警「牙齦腫痛」別輕忽

牙齦臉腫恐不是單純的牙齒發炎！一位近60歲的男子經常應酬，某天發現右臉頰及右下方牙齦出現腫脹遲遲未消，檢查發現口腔內有3公分腫塊，確診下顎牙齦癌第二期。

一位近60歲的男子經常應酬，某天發現右臉頰及右下方牙齦出現腫脹遲遲未消，檢查發現確診下顎牙齦癌第二期。（示意圖／Pexels）

雙和醫院口腔外科醫師邵孔昱於官網指出，一位年近60歲的男子，年初時因右臉頰及右下方牙齦莫名腫脹兩周前來就診，檢查後發現口腔內的白色疣狀腫塊已來到3公分，並有輕微麻木感，口腔黏膜與舌部也出現些許白斑，明顯為口腔癌前病變。

經影像檢查及切片化驗，男子確診下顎牙齦癌第二期，邵孔昱指出，雖然癌細胞還沒擴散到頸部淋巴結，但只切除下顎骨腫瘤部位是不夠的，仍需切除部分右側頸部淋巴結，避免癌細胞轉移，患者接受達文西機械手臂手術治療，傷口恢復良好，吞嚥、咀嚼功能正常，至今無癌症復發跡象，外貌上也與一般人無異，生活重回正軌。

經常得交際應酬，長期抽菸、喝酒、嚼食檳榔，這些正是下顎牙齦癌主要的危險因子，下顎牙齦癌是口腔癌的一種。（示意圖／Pexels）

邵孔昱表示，經常得交際應酬，長期抽菸、喝酒、嚼食檳榔，這些正是下顎牙齦癌主要的危險因子，下顎牙齦癌是口腔癌的一種，初期症狀為牙齦紅腫、潰瘍、牙齒鬆動、齒槽骨破壞等，常被誤認為牙周病，患者一開始便是先到牙科診所就醫，檢查發現腫塊不太對勁才轉診求治。

口腔癌好發於45歲以上，以男性居多，初期症狀及疼痛感不明顯，對說話、飲食也不會有太大影響，因此難發現。邵孔昱提醒，若口腔出現超過兩周未癒合的潰瘍及不明原因的腫塊、吞嚥或咀嚼感到「卡卡」、舌頭麻木導致講話不清楚及活動受限，應盡速就醫。口腔癌早期治療的5年存活率可達8成以上，但若延誤至晚期，會大幅下降至3至4成間，千萬別疏忽。

《中天關心您｜喝酒不開車！未滿18歲禁止飲酒，飲酒過多有害健康》

《中天關心您｜吸菸有害健康！》

