他在星巴克被「1句話」嚇壞！上萬人秒按讚：高手在人間

記者施春美／台北報導

台積電股價今（21日）下跌35元至1740元，仍是天價。有網友表示，今在星巴克聽到一名大嬸喊「台積電跌了，你幫我用市價100張」，讓一票網友直呼「令人羨慕的實力、高手在人間、買台積電以張為單位，就不是普通人！」另有網友直接糾正原PO，「那不是大嬸，是大小姐！」

台積電股價近來頻創天價，持有者都被認為非普通人，今股價下跌35元至1740元，亦即一張就要174萬元。有網友今在Threads貼文表示，他上午在星巴克時，聽到隔壁大嬸在電話一接通，就說『台積電跌下去，你幫用我市價買100張』，真是令人羡慕的實力。」

由於100張台積電股價要價1.74億元，貼文一出立刻引發網友熱議，1.6萬人按讚、371則留言、瀏覽次數達52萬次。網友們紛表敬佩並直呼「超狂、高手在人間」等。另有眾多網友直接糾正原PO的用語，「什麼大嬸？現在起叫她大小姐、大美女、貴婦、小姐姐。」更有許多網友搶著喊認「乾媽」、「姐姐」、「寶貝」。

有網友無奈道，他買100股台積電，都要考慮再三，對方竟可面不改色地買100張！另有網友分析後表示，社會底氣在阿公阿嬤大叔大嬸。另有網友驚呼「這是連星巴克都可以買下的實力。」

