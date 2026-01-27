他在講堂上光芒四射，回家後卻化成一灘爛泥…不是每一種憂鬱都該吃藥：為情緒負責，才是跨出第一步
心理治療權威史塔茲：「人類永遠無法藉由物質世界獲得快樂。」
三十歲的他是位英語教授，在菁英學院教書。充滿魅力，在階梯大講堂和社交活動中都是光芒四射。除此之外，他還是個才華洋溢的小說家，出版過一本暢銷書。問題是只要他一閒下來，就會化成一灘爛泥，等到要講課或參加簽書會的時候，才會有生氣……
身為醫生，我會拒絕開憂鬱症藥
有些時候，身為醫生，不開藥並不容易。偶爾患者會堅持要我開藥，但為了對方好，我必須回絕。如百憂解（Prozac）等抗憂鬱劑使用得當的話，會是天賜之物，但在某些情況下，抗憂鬱劑可能比憂鬱症本身更糟糕。
喬的情況就是這樣，三十歲的他是位英語教授，在菁英學院教書。充滿魅力，在階梯大講堂和社交活動中都是光芒四射。除此之外，他還是個才華洋溢的小說家，出版過一本暢銷書。問題是只要他一閒下來，就會化成一灘爛泥，等到要講課或參加簽書會的時候，才會有生氣。
週末的狀況不好，學期中假日或暑假時的狀況就更差了。最常看到他的樣子是無精打采地坐在電視前，整間屋子亂七八糟，他根本不曉得該拿其餘的時間怎麼辦。他一半是迷途的孩子，一半是幻滅的老人，他的文學事業即將早早走下坡。
對於自己的狀況，他抱著近乎古怪扭曲的看法。每當陰鬱的心情襲來，他會問我：「為什麼是現在？」彷彿陰鬱情緒是突如其來地出現。隨後，他會哀怨地問：「喜悅什麼時候才會來？」彷彿喜悅是耶誕老人或救世主。在伍迪‧艾倫的電影裡，這種情況會很搞笑；但在現實生活中，卻是個正在成形的災難。
儘管他的狀況如此，我還是不願意開抗憂鬱劑給他。他先是發牢騷，而後開始懇求。但我不為所動，原因就在於他對藥物抱持的態度，和一開始引發憂鬱的心態如出一轍。
雖說如此，如果精神科醫師建議你服藥，你就應該認真考慮，有時候實際狀況會比看起來還要更糟糕。然而，喬的狀況不是這樣，他在為自己的人生編織幻境，只要他肯坦誠面對幻境，從那一刻起，他就會好轉。
以為身外之物讓自己快樂是不實盼望
簡單來說，他認為自己可以透過外在活動來調節情緒和動力，他希望藉由外在事物（例如酒精、學生的稱讚、名聲等）讓自己處於正面的狀態。他會回想大學時期交往的女友，當時兩人的關係充滿激情又極度不穩定，他很想知道自己什麼時候可以再像當初那樣「墜入愛河」。愛是另一件可以讓他快樂的事物，他顯然也是以同樣的眼光看待百憂解。
以為身外之物會讓人快樂是一種不實的盼望。希臘人認為，身外之物是「神祇送來的可疑贈禮」。實際上，只會有兩種結果：要麼期盼的事物不會成真，要麼期盼的事物成真了，效果卻轉瞬即逝。
不管是哪種結果，你的狀況都會變得比之前更糟，因為你把自己訓練得執著於外在的結果。
奧斯威辛集中營倖存者、精神科醫師維克多‧弗蘭克（Viktor Frankl）在其著作《向生命說Yes》（…Trotzdem Ja Zum Leben Sagen）提到一個極端的例子，一九四四年，據傳同盟國最晚會在耶誕節解放集中營，但等了幾個月，耶誕節都過去了，軍隊還是沒有抵達。當時是集中營醫師的弗蘭克回憶，耶誕節到過年期間，集中營的死亡人數高於其他任何時候。他認為原因是囚犯們的希望破滅。當時的情況十分極端，弗蘭克堅決認為，自己得以倖存，是靠著培養內在工具來撐住情緒。
說明白一點：人類永遠無法藉由物質世界獲得快樂。人類是靈性的存在，唯有接觸到高階世界註1，情緒才能健全。人類需要高階原力，正如人類需要空氣一般。這不是抽象的觀念，而是人類的天性。然而，人類必須不斷努力，才能保持與高階原力的接觸。只不過，懶得努力也是人性。因此，我們容易淪為幻覺的玩物，以為外在的某件事物可以修復我們的情緒，靈性上我們就可以一直消極下去。在這個不實的盼望下，大家以為憂鬱症是外在世界無法照顧你而造成的。從這個角度看來，憂鬱症可以成為一位優秀的導師。
每當憂鬱症復發，就是在提醒你不能仰賴外在世界。有了這層認知，你在克服憂鬱症的路上，就跨出了第一步。
一旦放棄外在世界能調節心情的奢望，那就只剩下一個選擇：不管外在情況如何，你都要自行撐住情緒。擔起這個責任，正是對抗憂鬱症的第二步。喬對於自己所處的狀態完全不想負責任，他想靠服用百憂解，繼續不負責任下去。我第一次建議他用內在方式控管感受時，他看著我的神情就好像我瘋了一樣。
說得公允一點，其實我們整個文化的基礎，就是利用外在事物來調節情緒。負責照顧自己的感受，並不是明智的決定；要負起責任，就必須時時刻刻監督自身。人生在世，最能帶來自由的事莫過於負起責任，但這也是極為沉悶的事。但你跟高階世界之間的連結，正是要靠一連串微小片刻的累積才能贏得。每當你變得低落、憂鬱或欲振乏力，當下就必須對抗那種情緒。
這些陰鬱的插曲就好比瑞士起司的坑洞，是我們人生的坑洞，切斷了我們跟高階世界的連結。每個人或多或少都有這樣的坑洞，但就算注意到這點，我們往往也不覺得有責任要做什麼來改變自己的狀態。悲哀的地方就在這裡，畢竟能量的坑洞正是良機，可以藉此改變我們生命力的本質。
生命力其實就是一連串的習慣，如果你習慣從自身之外尋求刺激或認可，那麼每當無法獲得刺激或認可時，你就會陷入憂鬱。但如果你肯為自己的情緒負起內在責任，在感覺即將墜入坑洞的那一刻採取行動，把自己跟高階原力連結起來，那麼你培養出來的習慣，就能把你的能量和活力提升到新的層次。
註1：高階世界（higher world），係指人類內在的心靈層面，而非眼睛能看到的物質世界。
點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天
?用新觀點活出成熟態度，點我追蹤幸福熟齡IG
（本文摘自《從低谷突破：40年精神科權威史塔茲的療癒之道》三采文化出版，菲爾‧史塔茲著）
更多幸福熟齡文章
大掃除丟掉一台壞風扇，爸媽竟氣到徹夜未眠…心理師點3關鍵：讓「斷捨離」不再變親子戰場
省了一輩子，退休還在忍？名牌包、爛應酬都多餘…老黑：學會投資「這3樣」買回自由，餘生更安逸
歷經心梗中風，心臟放14根支架！81歲施振榮揭「簡單」養生訣：生老病死一定有，但不健康日子越短越好
其他人也在看
龍千玉低調現身曹西平追思會 哀送前小叔最後一程
曹西平與包偉銘為同期出道藝人，過去曾同台主持電視節目《來電50》，卻多年來屢傳「王不見王」的不合傳聞。今告別式上，包偉銘身穿全黑、戴著墨鏡低調現身，未接受訪問便快步進入會場，以行動送別昔日戰友，格外引人關注。此外，藝人黃鐙輝也現身致意。他感性回憶，曹西平生...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 11則留言
工讀妹抽到尾牙最大獎！老闆見她喊1句怒了 全場吵翻：不會做人
不少公司會在農曆年前舉辦尾牙活動，不少人最期待的就是抽獎環節，但常常是幾家歡樂幾家愁。日前還有上班族透露，工讀生抽到最大獎，結果卻在群組詢問「有沒有人想要換？」老闆看到後生氣表示，之後要更換尾牙獎品。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 604則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 395則留言
《台北股市》金融股配息預測 玉山、中信、元大誰最香？(2-1)
【時報-台北電】2025年金融股賺到史上第3高，配息會變大包嗎？價值投資達人股海老牛分析，玉山金、中信金都是獲利新高，玉山金因併三商壽，可能不會配股，預估配息率最高5.2%；中信金「敢賺也敢給」，股利有可能創新高，保守估至少5%；元大金受惠台股3萬點，成交量衝至8千億，還有ETF管理費等，配息+配股還原殖利率高達6.5%。 股海老牛在YT影片表示，想要在股市裡「穩穩賺」，最重要的就是看懂公司賺多少錢，然後推算老闆願不願意分給你？很多金控在2025年都賺得盆滿缽滿，身為股東要求多一點點股利，也是合情合理的吧？ 金融股看股利，最核心兩件事：第一，去年賺多少(EPS)；第二，公司願意配多少(配發率)。你把這兩個抓住，很多行情就不會被牽著鼻子走。但每家狀況不一樣，有的要存糧過冬，有的要拿去併購，老牛就用數據，帶你一檔一檔算清楚。 首先攤開2025年成績單，全體金控賺了5,567億元，雖然跟2024年比起來稍微退步了6.89%，但依然拿下了「史上第3高」的榮耀！(計入新光金的虧損) 金融股的基本盤還是非常穩健的，魔鬼藏在細節裡，這次榜單出現了明顯的「強弱分化」，像是富邦金、國泰金這些壽險型老大哥時報資訊 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
曹西平告別式「三哥未現身」！包偉銘改機票低調送戰友
資深藝人曹西平去年在家中驟逝享壽66歲，後事全由乾兒子Jeremy一肩扛起，他的告別式「最後的安可」在今（27）日舉辦，藝人好友龍千玉、包偉銘、陳凱倫、劉明珠、周思潔、恬娃、阿Ken、董志成等人陸續到場，稍早告別式圓滿落幕，董志成紅著眼眶泛淚走出會場。自由時報 ・ 1 小時前 ・ 5則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 4則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8則留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 6 小時前 ・ 7則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 1則留言
霍諾德同框吳建豪！兩人手掌「驚人差異」引爆熱議
美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日徒手攀登台北101，僅花了91分鐘就登頂，完成備受矚目的極限挑戰。F4成員吳建豪也曬出和霍諾德的合照，兩人手掌「驚人差異」也引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 3則留言
新／新版新台幣將曝光？千元「4位小朋友畢業了」 央行上午10點揭曉
中央銀行將於今（27）日上午10時舉行記者會，由發行局局長鄧延達親自主持。值得注意的是，這場記者會的任務相當「魔幻」，央行預計將在現場同時說明「兩種新鈔」的相關資訊：一種是民眾下週過年要包紅包的「現行版新鈔」，另一種則是預計2028年才會問世、徹底改頭換面的「未來版新鈔」改版主題。這場集結了「現在」與「未來」的貨幣大秀，預計將揭開新台幣全面改版後的規劃藍圖。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 87則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 4則留言
Lulu、陳漢典婚宴半個演藝圈都到了 愛雅挺8個月大孕肚給「好孕秘訣」
【緯來新聞網】陳漢典、Lulu今（25日）在東方文華辦婚宴，席開70桌，賓客來了650人，相當盛大，緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
霍諾德攀101已經夠瘋 執行團隊揭秘「台灣夠敢」背後原因
美國「攀岩傳奇」艾力克斯霍諾德攀上台北101後，真正緊張到手心冒汗的，其實還有一整支在地面、空中、樓層間「狂奔」的執行團隊；團隊首度鬆口，揭開這場全球直播背後「比攀爬還瘋狂」的內幕。執行製作詹姆士史密斯（James Smith）在記者會上一開口就直說：「這真的不是一個簡單任務。」透露從去年3月首度來自由時報 ・ 1 天前 ・ 79則留言
不再只靠台積電？ 傳蘋果「這系列」將找英特爾代工晶片
半導體龍頭台積電（2330）為蘋果（Apple）主要的代工iPhone晶片廠，不過有消息傳出，蘋果正計畫將未來的部分晶片轉向英特爾（Intel）代工，根據《9to5Mac》報導，分析師指出，最快2028年開始，英特爾將會為「蘋果非Pro系列iPhone」，屆時將不再全部依賴台積電代工。EBC東森財經新聞 ・ 3 小時前 ・ 26則留言
陳漢典、Lulu婚禮戴資穎也到了！網友超驚豔：這粉色系少女是誰？
體育中心／綜合報導陳漢典、Lulu昨（1/25）舉辦婚宴，現場眾星雲集，前羽球球后「小戴」戴資穎也到場祝福，「小戴」以一身粉色系上衣搭配白色長褲粉嫩出席，讓網友大為驚艷，直呼「好美」。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 5則留言
比炸魚還毒！吃飯別碰「這種魚」 台大醫：罹鼻咽癌風險多6倍
魚是優質蛋白質，但鹹魚這類醃漬類食物別碰。台大醫院副院長婁培人表示，鼻咽癌是非常致命的癌症，若發生遠端轉移，存活期最短6個月。每年台灣約新增1500人，發生原因包括家族遺傳、醃漬食物如鹹魚、醬菜等，「有家族史者要少吃醃漬類食物。」三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 5則留言
中國恐爆內戰！專家驚曝「習近平動張又俠上當了」 揭2大幕後黑手
中共軍方高層近來接連遭到整肅，包括中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，因中共高層認為他們涉「嚴重違紀違法」遭立案調查，「太子黨」落馬引發熱議。總體經濟學家吳嘉隆透露，支持張又俠的兵力正在向北京推進，中國有可能爆發內戰，並直指「習近平動張又俠，有可能是上當了」點名兩大幕後黑手。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 222則留言
LuLu爸駕55688大車隊載女出嫁 按跳表、給收據惹笑陳漢典
藝人LuLu與陳漢典今（25）日舉行文定，一整排貼有55688標誌的台灣大車隊計程車護駕，主禮車上的職業駕駛是LuLu的父親黃路，在女兒大喜之日親手掌舵，黃路一坐上駕駛座，就按下計費跳表機，新娘LuLu與女婿陳漢典當場笑出來，當車隊完成迎娶回到會場，黃路還列印出125元收據交給新人，象徵把最穩定的幸福準時送達。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 25則留言
本週3段式變天！明起轉雨「這天最冷」跌破10度 一圖秒看懂
把握好天氣！氣象粉專天氣風險分析師吳聖宇表示，今（26）日白天較溫暖，不過這週有兩次大陸冷氣團南下，一次是週二到週四清晨（27至29日），一次是週六至下週三清晨（31日至2月3日），兩次降雨機會都較高，未來7至10天天氣、溫度起伏變動大，已有春天的感覺，提醒民眾要多加留意天氣變化。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言