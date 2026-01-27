他在講堂上光芒四射，回家後卻化成一灘爛泥…不是每一種憂鬱都該吃藥：為情緒負責，才是跨出第一步





心理治療權威史塔茲：「人類永遠無法藉由物質世界獲得快樂。」

三十歲的他是位英語教授，在菁英學院教書。充滿魅力，在階梯大講堂和社交活動中都是光芒四射。除此之外，他還是個才華洋溢的小說家，出版過一本暢銷書。問題是只要他一閒下來，就會化成一灘爛泥，等到要講課或參加簽書會的時候，才會有生氣……

身為醫生，我會拒絕開憂鬱症藥

有些時候，身為醫生，不開藥並不容易。偶爾患者會堅持要我開藥，但為了對方好，我必須回絕。如百憂解（Prozac）等抗憂鬱劑使用得當的話，會是天賜之物，但在某些情況下，抗憂鬱劑可能比憂鬱症本身更糟糕。

廣告 廣告

喬的情況就是這樣，三十歲的他是位英語教授，在菁英學院教書。充滿魅力，在階梯大講堂和社交活動中都是光芒四射。除此之外，他還是個才華洋溢的小說家，出版過一本暢銷書。問題是只要他一閒下來，就會化成一灘爛泥，等到要講課或參加簽書會的時候，才會有生氣。

週末的狀況不好，學期中假日或暑假時的狀況就更差了。最常看到他的樣子是無精打采地坐在電視前，整間屋子亂七八糟，他根本不曉得該拿其餘的時間怎麼辦。他一半是迷途的孩子，一半是幻滅的老人，他的文學事業即將早早走下坡。

對於自己的狀況，他抱著近乎古怪扭曲的看法。每當陰鬱的心情襲來，他會問我：「為什麼是現在？」彷彿陰鬱情緒是突如其來地出現。隨後，他會哀怨地問：「喜悅什麼時候才會來？」彷彿喜悅是耶誕老人或救世主。在伍迪‧艾倫的電影裡，這種情況會很搞笑；但在現實生活中，卻是個正在成形的災難。

儘管他的狀況如此，我還是不願意開抗憂鬱劑給他。他先是發牢騷，而後開始懇求。但我不為所動，原因就在於他對藥物抱持的態度，和一開始引發憂鬱的心態如出一轍。

雖說如此，如果精神科醫師建議你服藥，你就應該認真考慮，有時候實際狀況會比看起來還要更糟糕。然而，喬的狀況不是這樣，他在為自己的人生編織幻境，只要他肯坦誠面對幻境，從那一刻起，他就會好轉。

以為身外之物讓自己快樂是不實盼望

簡單來說，他認為自己可以透過外在活動來調節情緒和動力，他希望藉由外在事物（例如酒精、學生的稱讚、名聲等）讓自己處於正面的狀態。他會回想大學時期交往的女友，當時兩人的關係充滿激情又極度不穩定，他很想知道自己什麼時候可以再像當初那樣「墜入愛河」。愛是另一件可以讓他快樂的事物，他顯然也是以同樣的眼光看待百憂解。

以為身外之物會讓人快樂是一種不實的盼望。希臘人認為，身外之物是「神祇送來的可疑贈禮」。實際上，只會有兩種結果：要麼期盼的事物不會成真，要麼期盼的事物成真了，效果卻轉瞬即逝。 不管是哪種結果，你的狀況都會變得比之前更糟，因為你把自己訓練得執著於外在的結果。

奧斯威辛集中營倖存者、精神科醫師維克多‧弗蘭克（Viktor Frankl）在其著作《向生命說Yes》（…Trotzdem Ja Zum Leben Sagen）提到一個極端的例子，一九四四年，據傳同盟國最晚會在耶誕節解放集中營，但等了幾個月，耶誕節都過去了，軍隊還是沒有抵達。當時是集中營醫師的弗蘭克回憶，耶誕節到過年期間，集中營的死亡人數高於其他任何時候。他認為原因是囚犯們的希望破滅。當時的情況十分極端，弗蘭克堅決認為，自己得以倖存，是靠著培養內在工具來撐住情緒。

說明白一點：人類永遠無法藉由物質世界獲得快樂。人類是靈性的存在，唯有接觸到高階世界註1，情緒才能健全。人類需要高階原力，正如人類需要空氣一般。這不是抽象的觀念，而是人類的天性。然而，人類必須不斷努力，才能保持與高階原力的接觸。只不過，懶得努力也是人性。因此，我們容易淪為幻覺的玩物，以為外在的某件事物可以修復我們的情緒，靈性上我們就可以一直消極下去。在這個不實的盼望下，大家以為憂鬱症是外在世界無法照顧你而造成的。從這個角度看來，憂鬱症可以成為一位優秀的導師。

每當憂鬱症復發，就是在提醒你不能仰賴外在世界。有了這層認知，你在克服憂鬱症的路上，就跨出了第一步。

一旦放棄外在世界能調節心情的奢望，那就只剩下一個選擇：不管外在情況如何，你都要自行撐住情緒。擔起這個責任，正是對抗憂鬱症的第二步。喬對於自己所處的狀態完全不想負責任，他想靠服用百憂解，繼續不負責任下去。我第一次建議他用內在方式控管感受時，他看著我的神情就好像我瘋了一樣。

說得公允一點，其實我們整個文化的基礎，就是利用外在事物來調節情緒。負責照顧自己的感受，並不是明智的決定；要負起責任，就必須時時刻刻監督自身。人生在世，最能帶來自由的事莫過於負起責任，但這也是極為沉悶的事。但你跟高階世界之間的連結，正是要靠一連串微小片刻的累積才能贏得。每當你變得低落、憂鬱或欲振乏力，當下就必須對抗那種情緒。

這些陰鬱的插曲就好比瑞士起司的坑洞，是我們人生的坑洞，切斷了我們跟高階世界的連結。每個人或多或少都有這樣的坑洞，但就算注意到這點，我們往往也不覺得有責任要做什麼來改變自己的狀態。悲哀的地方就在這裡，畢竟能量的坑洞正是良機，可以藉此改變我們生命力的本質。

生命力其實就是一連串的習慣，如果你習慣從自身之外尋求刺激或認可，那麼每當無法獲得刺激或認可時，你就會陷入憂鬱。但如果你肯為自己的情緒負起內在責任，在感覺即將墜入坑洞的那一刻採取行動，把自己跟高階原力連結起來，那麼你培養出來的習慣，就能把你的能量和活力提升到新的層次。



註1：高階世界（higher world），係指人類內在的心靈層面，而非眼睛能看到的物質世界。

點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天

?用新觀點活出成熟態度，點我追蹤幸福熟齡IG

（本文摘自《從低谷突破：40年精神科權威史塔茲的療癒之道》三采文化出版，菲爾‧史塔茲著）





更多幸福熟齡文章

大掃除丟掉一台壞風扇，爸媽竟氣到徹夜未眠…心理師點3關鍵：讓「斷捨離」不再變親子戰場

省了一輩子，退休還在忍？名牌包、爛應酬都多餘…老黑：學會投資「這3樣」買回自由，餘生更安逸

歷經心梗中風，心臟放14根支架！81歲施振榮揭「簡單」養生訣：生老病死一定有，但不健康日子越短越好



