他在超商偷1塊32塊的鳳梨酥！代價得付2.5萬
一塊售價僅32元的鳳梨酥，竟讓一名中年男子付出近800倍的代價。南投縣國姓鄉發生一起離奇竊盜案，46歲的吳姓男子日前在住家附近的便利商店購物。當時他看見架上陳列的小潘鳳梨酥，隨手拿了一塊放進口袋，未經結帳便離開現場。
店長在例行盤點時發現異常，鳳梨酥數量短少一塊，但當日銷售紀錄顯示並無任何鳳梨酥售出。店長隨即調閱監視器畫面，清楚拍下吳男從陳列架取走商品的完整過程，立即向轄區派出所報案。
警方根據監視器畫面迅速鎖定嫌犯身分，吳男面對警方詢問時坦承犯行，表示確實是他拿走鳳梨酥，並主動將商品交還給便利商店。雙方於去年8月在調解委員會進行調解並達成協議，然而吳男事後卻未依約履行賠償責任。
南投地檢署因此依竊盜罪將吳男起訴。南投地方法院審理時考量吳男具有大學學歷，家庭經濟狀況小康，雖坦承犯行且歸還贓物，但未履行調解條件，最終判處拘役25日，得易科罰金2萬5000元。
小潘鳳梨酥為新北板橋知名伴手禮，深受消費者喜愛。該店鳳梨酥分為裸裝與單顆包裝兩種系列，裸裝版本口感較為鬆軟，但保存期限較短。許多民眾認為現場購買的鳳梨酥較為新鮮酥脆，價格也相對實惠，單顆約20元左右。這起案件凸顯即使是小額竊盜，仍須承擔法律責任。一時貪念造成的後果，不僅留下前科紀錄，更付出高額罰金，實為得不償失的教訓。
