他在KTV強吻女員工辯「被仙人跳」！監視器惡行全錄下

阿偉（化名）趁KTV女員工小雯（化名）不勝酒力時，竟將人帶入包廂強吻、摸下體。（示意圖／翻攝自pexels）





新竹一名男子阿偉（化名）遭人指控，他趁KTV女員工小雯（化名）不勝酒力時，竟將人帶入包廂強吻、摸下體，阿偉否認一切犯行，還辯稱是因為自己沒有給小費，才會被仙人跳，不過，他的惡行已全部都被KTV店內的監視器錄下，事後法官依「乘機猥褻罪」為由，判他1年4月有期徒刑。

他趁女員工不勝酒力 強行猥褻

判決書指出，此案發生於2024年10月間，阿偉明知小雯已不勝酒力，竟趁意識不清時，把她帶入包廂內，並用雙手環抱、強吻小雯，還以手碰觸她的胸部、大腿和下體，小雯在察覺阿偉在對她毛手毛腳後，趕緊掙扎起身並離開包廂。

惡行全被監視器錄下 男子瞎掰「仙人跳」

KTV的店長得知消息後，趕緊調閱監視器，確認阿偉就是對小雯強行猥褻的男子，於是立即報警處理，並對阿偉提告。事後阿偉矢口否認犯行，還辯稱之前去KTV消費時都會給小費，但這次沒給才會被仙人跳，他還表示對方曾說要以3萬6000元達成和解。

法官在勘驗店內監視器後，阿偉罪證確鑿，再加上後續調查，小雯根本沒有向他要求賠償，完全是阿偉的片面說詞，因此他的說法不被採信。阿偉的行為已嚴重傷害小雯身心健全與人格發展，法官依「乘機猥褻罪」為由，判他1年4月有期徒刑，全案可上訴。

