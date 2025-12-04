他坦言「不懂商務艙的優勢在哪」網曝分析：長途差超多

你搭過商務艙嗎？一般來說，民眾出國大多會選擇經濟艙，有網友也表示，即使飛長途，搭乘商務艙也只有十幾個小時比較舒適，坦言不懂商務艙的優勢，忍不住好奇其他網友的想法。

有網友在論壇PTT發文，表示即使是長途飛行，搭乘商務艙也只有十幾個小時比較舒適，跟經濟艙相比雖然位置較大，但食物同樣也是冷凍加熱食品，讓原PO坦言不懂商務艙的優勢，忍不住好奇其他網友的想法，「商務艙的優勢到底是什麼？」

對此不少網友分享「可以躺著睡就差很多」、「在機上吃好睡好，到機場滿血復活」、「還有優先安檢拿行李」、「十幾個小時躺著睡和坐著睡，你可以體驗看看差別在哪」、「長途差非常多」、「飛十幾個小時你就知道差別在哪」、「躺著睡，起來根本沒時差」、「坐10小時就差很多了」、「長途差超多」、「商務艙長途可以睡飽，經濟艙長途會累死」、「長途真的差很多，經濟艙窩十幾個小時 到當地，根本整趟旅程都在累」、「腳可以伸直」、「經濟艙坐14小時到當地尾椎痛三天欸」

「長途差很多」、「商務艙下飛機神清氣的，不用休息回血」、「你還年輕，長大就懂了」、「有點年紀後飛機上睡不著很痛苦...」、「曾經我也這樣認為，等年紀到了就懂了」、「坐一次就回不去了」、「你年齡到了自然就會懂了」、「你坐坐看就知道了啊，經濟艙長途真的崩潰」、「短程還好，長程真的差很多，抵達目的地疲累程度完全不一樣」、「對於長途睡不著的人有差，如果經濟艙睡得著就沒差」、「下飛機以後比較不會疲勞， 省恢復疲勞的時間」。

撰稿：吳怡萱





