他堅持「租房存錢」！妻卻淚訴：不想一輩子無殼 大叔霸氣扛30年房貸...13年後認賠賣出結局超驚喜

日本一名48歲男子原先堅持「租房存錢」，但妻子卻淚訴，不想一輩子當無殼蝸牛，他咬牙背30年房貸買房，未料，13年後卻不堪負荷。示意圖／取自photoAC

在房價高通膨、薪資卻停滯的時代，「租不如買」的傳統觀念早已逐漸被打破，過去買房是安居保障，如今高額房貸與逐年暴漲的管理費，反倒容易成為老後生活的財務牢籠。日本一名61歲男子坂本健一（化名）回憶起買房經歷，語氣中滿是懊悔，13年前，為了滿足妻子「不想一輩子住國宅」的虛榮心，48歲的他咬牙簽下一張30年房貸的契約，當時看著妻子幸福笑容，他以為買下的是「夢想家園」，怎料，這座豪宅在13年後竟變成吞噬他們老年生活的無底深淵，逼得夫妻倆天天互飆、差點破產！

不想一輩子住國宅！ 48歲大叔被妻子的眼淚逼急了

根據《Yahoo Japan》報導，13年前，坂本一家三口住在環境便利、租金便宜的公營住宅社區（俗稱國宅），對理性的坂本來說，這裡簡直是存錢的天堂；但對妻子真美（化名）而言，這裡卻是自卑的牢籠。眼看身邊朋友一個個買了透天厝和公寓，真美心裡越來越焦慮，甚至哭著懇求丈夫，「我會去兼職貼補！我存了1500萬日圓（約新台幣300萬元），拿1000萬當頭期，我們搬出去好不好？」

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看著妻子的眼淚，48歲的坂本心軟了，心想這大概是人生最後一次買房機會，於是，他們買下了一間嶄新的電梯大樓，扣除頭期款後，背了2800萬日圓（約新台幣580萬元）的30年期浮動利率貸款，當時每月房貸8.5萬日圓，加上管理費與修繕積立金1.5萬日圓，每個月基本開銷10萬日圓，夫妻倆樂觀地以為，「反正60歲有退休金，到時候一次還清就好，絕對沒問題啦！」

退休金到手才驚醒！「薪水對折砍」加管理費暴漲逼死人

悲劇在坂本滿60歲退休那天正式引爆，退休時，坂本順利拿到了1200萬日圓（約新台幣250萬元）的退休金，他興高采烈地打開房貸帳本一算，當場臉色發青，竟然還有高達1600萬日圓的貸款沒還清！本以為退休金夠還，結果還差400萬！他不禁直乎「如果把退休金全砸進去，我們接下來連吃飯的錢都沒了，這叫我們怎麼敢還？」

絕望的現實排山倒海而來，坂本退休後轉任合約工，年收入從600萬日圓瞬間慘跌剩350萬日圓，等於薪水直接打對折！雪上加霜的是，隨著大樓屋齡老化，原本每月1.5萬日圓的管理維修費，12年後竟然瘋狂飆升到3.5萬日圓，加上原本的房貸，每個月光是養房就要死死砸下12萬日圓（約新台幣2.5萬元），這對收入銳減、身體開始出狀況的兩老來說，根本是天文數字。

天天互飆「怎麼不去上夜班！」認賠殺出結局超意外

經濟的極度拮据，摧毀了當年的甜蜜，真美因為嚴重的慢性背痛，根本無法做粗重活，每個月兼職只能賺微薄的5萬日圓。隨著醫藥費飆升、生活費不夠，原本相愛的夫妻開始天天在家上演全武行，瘋狂互相指責「當初是你自己鬧著要搬出國宅的！」「妳好意思說？妳現在怎麼不去給我上夜班賺錢？」

每天被錢追著跑、失眠、恐懼的日子過了幾年，坂本終於崩潰，沉痛地說出「老婆，這房子我們真的住不起了…賣掉吧！」 這次，真美沒有哭鬧，低著頭默默同意了。幸運的是，兩人趕上了近年二手屋價格大漲的熱潮，房子順利賣出，扣掉剩下的房貸後，竟然還拿回了幾百萬日圓。

重回月租老公寓！兩老落淚嘆：終於擺脫最大包袱

夫妻倆如今搬進了一間月租僅7萬日圓的老舊出租公寓，雖然空間變小，但神奇的是，他們的家庭財務報表瞬間「起死回生」！原本每月高達12萬的房屋支出，立刻縮減了5萬日圓，也再也不用擔心房產稅和管理費調漲。那筆一動都沒動過的1200萬退休金，加上賣房拿回的餘額，終於真正變成了「安心養老基金」。

坂本事後感概萬千地反思，「到我們這個年紀，背房貸真的要格外謹慎，當初以為有退休金就能擺脫一切，實在太天真了！」 真美女士也若有所思地看著新家說，「我那時候太愛面子了，總想活得跟別人一樣，直到把房子賣掉的那天，我才發現，自己終於擺脫了人生最大的包袱。」



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