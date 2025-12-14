他大啖咖哩雞！吃到一半驚見「還有其他肉」 爆吐昏迷送醫

國際中心／倪譽瑋報導

印度一位男子叫雞肉咖哩外送，吃到一半發現有異物，當場爆吐。（圖／翻攝自X）

近期印度發生食安事件，有男子買當地知名餐廳的咖哩雞吃，享受美食到一半，驚覺咖哩肉汁內有隻死蜥蜴，他當場劇烈嘔吐，送往醫院治療時，他虛弱無力、人處於半昏迷狀態。目擊者將影片PO網引發輿論，許多人紛紛批評食品衛生，但目前有關單位與涉事餐廳都未做出回應。

據外媒《The Times of India》報導，日前印度北方邦城市密拉特（Meerut）居民維傑（Vijay）透過印度大型外送平台「Zomato」點餐，叫了當地知名餐廳Kake Da Hotel的雞肉咖哩。

目擊者指稱，咖哩雞中的異物是「死蜥蜴」。（圖／翻攝自X）

拿到外送後維傑開吃，不料咖哩吃到一半，突然發現肉汁裡有死蜥蜴，他嚇得趕緊丟掉餐具，沒多久後就吐了出來，旁人將這噁心的一幕記錄下來PO網；至於維傑，他吐完後緊急送往醫院治療，到院時有點處於半昏迷狀態、整個人虛弱無力。

目擊者拍下「死蜥蜴雞肉咖哩」的影片在網路瘋傳，眾人紛紛質疑食安「這太荒謬了，必須立即採取嚴厲措施」、「能否將這家餐廳列入黑名單？」雖然網路輿論炸鍋，但密拉特衛生單位、賣咖哩的餐廳尚未對此發表任何聲明。

#मेरठ के विजय ने "काके दा होटल" से चिकन मंगवाया. जोमैटो के जरिए यह चिकन विजय के घर तक पहुंचा. आधा चिकन जब हलक के नीचे उतर गया तब विजय को ग्रेवी के अंदर मरी हुई छिपकली दिखाई दी. विजय को उल्टियां हुई है और वह अस्पताल में भर्ती है pic.twitter.com/Coo1PELgWG — Narendra Pratap (@hindipatrakar) December 10, 2025

