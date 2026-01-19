他大學輟學靠YT「垃圾內容」年賺逾2200萬！開發AI輔助 每天僅需工作2小時

戴維斯（Adavia Davis）自10歲經營YouTube，如今與合夥人開發AI製作頻道內容，每天僅工作2小時，年賺逾2200萬元。圖／翻攝自IG@adav1a

美國22歲大學輟學生阿達維亞．戴維斯（Adavia Davis）過去時常於YouTube上發布無臉AI垃圾內容吸引觀看，不過他發現，光是寫腳本、剪輯與製作旁白相當耗時，便與同為22歲的合夥人艾迪．艾茲納（Eddie Eizner）開發TubeGen AI，即可迅速完成長達6小時影片製作，再搭配Claude AI生成旁白，每天僅需2小時管理多達5個頻道，年總收入約達70萬美元（約新台幣2210萬元）。

2014年就經營YouTube！19歲意識到ChatGPT改變了網路市場

根據美國商業雜誌《財星》報導，戴維斯自2014年10歲，每天花6​​小時編寫、剪輯《我的世界》和《要塞英雄》遊戲影片，他認為當時創作者的動力「源自於對遊戲的熱愛，而不是為了獲利」；不過到了2022年，「ChatGPT的推出改變了網路市場邏輯」，個人品牌因此遭大規模內容農場取代。

戴維斯指出，若他仍耗費龐大時間進行幕後編輯工作，不僅影片數容易落後，內容也極易被取代，因此19歲時，他將自己的第1個YouTube頻道賣給了一個品牌，而當時為了慶祝，他將收購費拿去買特斯拉Model 3，花光積蓄後因意識到沒錢繳學費，又當初上大學也僅是為了體驗大學生活，且無法同時兼顧學業及內容創作，因此戴維斯選擇輟學，全心投入AI經營頻道。

戴維斯（Adavia Davis）每天僅需花2小時管理5個頻道。圖／翻攝自YT

輟學並靠AI輔助內容製作 一年賺2200萬

戴維斯目前共經營5個活躍頻道，包括《我的世界》遊戲影片、搞笑動物合集、惡作劇影片、動漫剪輯、寶萊塢短片及名人八卦頻道，另外還有每部長達6小時的歷史頻道；看似相當忙碌，事實上戴維斯利用與其合夥人艾茲納共同開發的TubeGen AI生產，並以Claude AI生成旁白，不用花費龐大時間即可完成內容製作，且影片製作成本約60美元（約新台幣1900元），每天只需大約2個小時管理運作。

《財星》調查發現，戴維斯每月從各個管道獲得的收入高達數萬至數十萬美元，年總收入約70萬美元（約新台幣2210萬元），戴維斯則透露，其每月營運成本包括團隊薪資約為6500美元（約新台幣20萬元），利潤率高達85%至89%，相當驚人。

經營YT如心理學之戰！總要想辦法「鑽空子」

然而根據調查數據顯示，「人工智慧垃圾影片」在YouTube上迅速蔓延，而這些內容頻道累計播放量超過630億次，擁有2.21億訂閱用戶，每年廣告收入估計高達1.17億美元（約新台幣37億元），戴維斯點出，真正成敗關鍵在於「觀看時間」，「當你理解了心理學，其他一切都會迎刃而解」，而為了生存，YouTube也需要迎合廣告商，因此為了延長受眾觀看時間，他甚至會在一些短影片中故意拼錯字幕，引誘觀眾花時間評論、糾正。

不過目前AI技術跨及腳本編寫擴展到影片製作，降低了創作者進入門檻、競爭愈發激烈，戴維斯指出，為了避免市場遭取代或壟斷，他必須想辦法「鑽空子」，想盡辦法追求新的突破及探索未開發市場，強調「真實性本身將變得稀缺，因而更顯珍貴」。



