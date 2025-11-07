他大學靠「1商機」2週賺37萬 如今年營收逾77億 成功關鍵曝光





在「副業是否真能翻轉人生」成為年輕人熱議話題的當下，一名美國創業者的故事再次掀起討論。許多人認為副業只是補貼生活的微薄收入，但對他而言，副業卻成了日後打造市值數十億企業的起點——而整個旅程竟源自一個放在客廳角落、幾乎被遺忘的瑜伽輪。

根據外媒報導，現年33歲的斯托克（Tate Stock），在2015年仍是一名全職大學生，為了負擔生活開銷，他每年夏天會上門推銷除蟲服務，某次在阿姨家注意到客廳裡的瑜伽輪，心血來潮上網查詢，意外發現這類產品在網路上搜尋熱度很高，但當時市面上販售者寥寥無幾，這讓他敏銳地察覺到可能的市場空缺。

廣告 廣告

他用僅有的450美元（約新台幣1.4萬元）購買下水管與瑜伽墊材料，在朋友母親的穀倉中手工製作了第一批約100個瑜伽輪，然後在Amazon上架販售。沒想到短短兩週內就帶來1.2萬美元收入（約新台幣37萬元），這筆收入不只超越一般大學生的實習薪水，更讓他首次意識到：「那是我人生第一次感覺到，比起為別人工作，我可以靠自己創造價值。」

然而真正的挑戰才開始，創業初期他沒有資金、沒有工廠、沒有宣傳資源，只能持續在車庫手工生產，甚至有將近三年沒有領薪水，全靠極度節省生活費維持經營，儘管辛苦，他也因此更深入掌握產品結構與消費者需求。

真正的轉捩點出現在他發現產品的主要客群其實不是瑜伽使用者，而是有背部痠痛困擾的人，於是他重新定位產品，將其命名為「Chirp Wheel」，主打「背部伸展與舒緩」用途。這個行銷方向一改，公司營收立即飆升——從原本兩年半僅18萬美元（約新台幣555萬元），短短半年內暴增到400萬美元（約新台幣1.23億元）。

不過，快速成長也帶來風險。2020年公司因未妥善處理銷售稅問題，面臨龐大稅務金額，他選擇主動坦承並補繳，付出約600萬美元（約新台幣1.85億元）的稅金，他說：「那是一筆讓人難以吞下的代價，但我知道那是唯一正確的做法。誠信讓我們更強大。」

廣告 廣告

如今，Chirp已成為美國健康器材品牌代表，累積營收突破2.5億美元（約新台幣77.1億元），公司團隊中有大約三分之一員工專注於產品研發，致力於「解決真實人的真實疼痛」。

回顧一路走來，斯托克給創業者的建議很直接：「儘管推出不完美的產品，也要先開始。別沉迷於商標、Logo或包裝的浪漫，最重要的是做出能真正為別人帶來價值的東西。你的顧客，就是你最好的導師。」

▼斯托克建議創業者不要等到產品100%完美、沒有任何缺點才上市，因為如果一直追求完美，往往會錯過市場機會。（示意圖／取自Pixabay）

（封面示意圖／取自Pixabay）

更多東森財經新聞報導



快樂工作不是夢！ 這3副業「時薪破千」 讓你邊社交邊賺錢

他退休後連續30年扮聖誕老人！ 1善舉促成副業「一週賺近50萬」

科技男年收600萬「想創業當老闆」網勸三思：很多賠光光