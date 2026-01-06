他大鬧北車！狂喊列車出軌、要去中山站 檢方火速起訴求重判

去年12月19日晚間，台北捷運車站及中山區南西商圈發生丟擲煙霧彈、無差別攻擊事件，造成4死11傷慘劇，社會瀰漫緊張氣氛。然而，就在事件發生僅11天後，28歲陳姓男子於12月30日下午2時48分至2時54分期間，在台北車站製造另一起恐慌事件。

根據檢方調查，陳男先在台北車站地下3樓三鐵共構區廁所內按下旅客求助鈴，隨後前往台鐵與台北捷運連通道，手持文件大聲宣布「因鳳鳴至桃園區間車列車出軌，目前雙向不通，趕時間旅客請改搭其他交通工具」等不實訊息，企圖製造恐怖情境。

陳男行為並未就此停止。他接著作勢攻擊台北捷運吳姓副站長及其他旅客，更衝進台鐵台北車站售票閘門，按壓排煙緊急按鈕。現場民眾回憶，陳男當時持續咆哮「我會傷人，請大家不要靠近我，我現在要去中山站」，導致在場乘客人心惶惶，紛紛走避。最終，一名黑衣民眾與趕到的鐵路警察合力將陳男制伏。

鐵路警察局台北分局隨即依現行犯逮捕陳男，當晚移送台北地檢署。值班檢察官李巧菱訊問後，認為陳男有反覆實施同一犯罪之虞，向台北地院聲請羈押。然而，法院認為無羈押必要，於12月31日晚間裁定限制住居並責付家屬帶回。

台北地檢署對此案高度重視，今年1月2日立即分案，指派「防範危害公眾攻擊應變小組」成員、檢察官李明哲積極偵辦。檢方調查發現，陳男已有多次妨害秩序等前科紀錄，顯示其行為模式具有慣性。

檢察官李明哲表示，陳男明知社會剛發生重大公安事件，民眾情緒敏感，卻仍無法自我克制，在人潮眾多的台北車站製造恐慌，嚴重影響公共秩序與民眾安全感。檢方審酌陳男犯行對社會造成的負面影響，以及其累犯前科，今日依恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪嫌起訴，並建請法院從重量刑，以示警懲。

此案再次凸顯公共場所安全維護的重要性。相關單位已加強車站安全巡邏，並呼籲民眾若遇可疑人士或狀況，應立即通報站務人員或警方處理，共同維護公共安全。

