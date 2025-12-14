他大一時扳倒史丹福校長 新書再揭大學內幕

貝克（Theo Baker）在還是史丹福大學大一新生時，為校園報撰寫了一系列報導，這些報導最終迫使當時的校長下台。如今，他即將出版新書，名為「如何統治世界」（How to Rule the World），探討史丹福大學在培養億萬富豪和權貴方面所扮演的角色。

舊金山紀事報報導，貝克這本新書將於明年5月19日出版，比他6月獲得大學文憑（若準時畢業）的時間早一個月。

2022年秋季，貝克入讀史丹福大學，加入校園報「史丹福日報」（Stanford Daily）成為記者。他收到線報稱，校長泰西爾-拉文（Marc Tessier-Lavigne）參與撰寫的學術論文存在錯誤，包括篡改圖片。

和其父親彼得‧貝克（Peter Baker，紐約時報首席白宮記者）和母親（Susan Glasser，紐約客記者）一樣，貝克化身為一名鍥而不捨的記者，對泰西爾-拉文的論文撰寫了數十篇調查報導，促使史丹福大學展開調查，發現泰西爾-拉文過去20年來與他人合著的論文存在「嚴重瑕疵」，最終迫使泰西爾-拉文於2023年辭職。貝克因此獲得喬治·波爾克獎（George Polk Award），這是新聞界最負盛名的獎項之一。

離貝克的新書出版還有五個多月，他和出版商企鵝出版社（Penguin Press）都未對此書發表任何評論，也沒有事先分發樣品書。不過，新書簡介透露了本書的重點：「『如何統治世界』一書剖析部分史丹福大學內幕，與其說是一所學校，不如稱它是一個企業。某些富裕且聰明的學生，在這裡被培養成未來的『統治精英』。」

現年20歲的貝克在史丹福主修歷史，他為寫這本書採訪了250多人，不僅包括教授、學生和大學管理人員，還包括前美國國務卿賴斯（Condoleezza Rice）、史丹福保守派胡佛研究院（Hoover Institution）院長和史丹福輟學生、OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）。

為了寫這本書，貝克大三時沒有選讀秋季班和冬季班課程。但為了準時畢業，他在其他時間選修了許多高學分課程，還憑協助教授教課獲得額外學分，另外還有他在高中時獲得的大學學分。

紀事報表示，貝克的書雖還未出版，但他發表在「大西洋月刊」（The Atlantic）上的一些觀點，仍讓人們得以了解，史丹福一直是培養美國領導人的搖籃。

貝克寫道：「讀者或許會對在史丹福大學發生的事不屑一顧，畢竟人們會想，這些孩子都是一些有特權的年輕人，他們向來如此：在大學裡擁抱偽激進主義（faux-radicalism），畢業後進入金融、科技或諮詢行業工作。有些人可能認為，這些學生並不能代表美國。然而，他們確實代表了一些東西：代表了我這一代許多最傑出學生所接受、可容忍的行為，以及這對我們國家的未來意味著什麼。」

