他天冷吃薑母鴨竟「吐血休克」 醫師警告：這類人進補恐釀命危

天氣轉冷，薑母鴨、羊肉爐成為不少民眾的進補首選，但醫師提醒，肝硬化與食道靜脈曲張患者食用前務必謹慎，以免補身不成反傷身。（示意圖／東方IC）

隨著天氣轉冷、日夜溫差拉大，是個揪團吃薑母鴨、羊肉爐或火鍋暖身進補的好時機。不過，熱呼呼的補湯並非人人都適合。

敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅醫師近日分享一起臨床案例，一名40多歲男子在食用薑母鴨後，竟突然大量吐血並休克送醫，緊急搶救後才發現，關鍵原因與本身潛藏的疾病有關。

吃薑母鴨吐血是怎麼回事？醫師揭關鍵風險族群

陳榮堅醫師指出，該名患者平時因工作應酬頻繁，長期有抽菸、飲酒習慣，先前因代謝問題就醫檢查時，已被診斷出有肝硬化，同時也發現合併輕度的食道靜脈曲張，屬於需要定期追蹤的高風險狀態。

未料數日後，醫師卻接獲急診會診通知，該名男子因「大量吐血、意識不清」被緊急送醫，情況一度危急。

熱湯＋進補刺激 食道靜脈曲張恐瞬間破裂

進一步了解後得知，事發當晚氣溫偏低，男子外出用餐時食用薑母鴨，並喝下溫度偏高的熱湯。陳榮堅醫師說明，食道靜脈曲張的血管本就較為脆弱、壁薄且壓力大，在高溫刺激與進補性食材影響下，可能導致血管壓力驟升，進而引發破裂出血。

這起案例中，患者正是因靜脈曲張破裂造成急性出血，短時間內失血過多，才會出現吐血並休克的情形。

哪些人吃補要特別小心？肝硬化、食道靜脈曲張成關鍵字

所幸該名患者在接受緊急手術後成功止血，隨後入住加護病房觀察數日，狀況才逐步穩定。陳榮堅醫師也藉此提醒，本身有肝硬化、食道靜脈曲張病史的患者，進補前務必提高警覺。

醫師指出，這類族群應避免攝取過燙、過於刺激或具強烈補性質的食物，並定期追蹤相關檢查。若已有潛在病變，日常飲食與進補方式更應與醫師討論，降低突發性出血的風險。

