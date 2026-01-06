他奪台語歌王爆紅！被大樓管理員認出 慘被經紀人逼做事

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

「金曲歌王」陳以恆即將迎來出道以來首場個人專場演唱會，正式宣布舉辦「陳以恆－2026《起飛 Take-Off》Taipei Concert」，將於2026年1月30日晚間8點在SUB LIVE登場。這場演出是陳以恆今年拿下金曲獎「最佳台語男歌手獎」後的首場演出，更是他的首度大型專場，意義非凡。

陳以恆將舉辦專場演唱會。（圖／持之音提供）

陳以恆回顧以專輯《罐頭塔》拿下金曲獎「最佳台語男歌手」後，被外界稱為「新銳台語歌王」，陳以恆坦言並不會因此感到壓力，他笑說：「雖然如此，但別人提起來的時候還是挺害羞的。」他透露，得獎後最讓他印象深刻的，不是家人或好友的反應，而是平常進出的大樓管理員突然認出他來，讓他當下相當意外。至於身邊最直接的改變，陳以恆笑說：「倒是經紀人在逼我做事的時候，會一直說『欸！你歌王餒』，感覺以後不能隨便偷懶了。」

廣告 廣告

陳以恆得獎後，被大樓管理員認出。（圖／持之音提供）

今年同步入圍金音獎，連續站上不同音樂典禮舞台，陳以恆用一貫的幽默總結收穫：「一次有拿獎回家，一次得到一件可以幫助我不駝背的『挺胸衣』，感覺都很有收穫，不過能得到大家的肯定，無論入圍或得獎，我都很開心！」談到演唱會準備，他透露其實一直很想邀請嘉賓同台，但目前光是練習自己該唱的歌就快要忙不過來，「真的很苦惱。」

更多FTNN新聞網報導

63歲台語歌王秀一字馬、翻跟斗！陳雷曾創新加坡開唱紀錄 突揭內心話「看一次就少一次」

BTS傳將於台灣開唱！地點選在高雄世運 時間點曝光

KARD睽違8年合體登台！2月將於TICC開唱 歌迷哭喊：終於等到了

