他好奇「一個人跨年」可以安排什麼活動？網曝經驗談

今（2025）年即將邁入尾聲，許多民眾已經安排好跨年活動，打算和親朋好友一起度過，不過也有網友坦言準備一個人跨年，忍不住好奇其他網友的想法，「一個人跨年可以安排什麼活動？」引發網友熱議，不少網友紛紛分享自己的規畫。

跨年你打算怎麼過？有網友在論壇Threads發文，透露自己打算一個人跨年，目前的規畫是洗澡、看書之後睡覺，對此原PO也忍不住好奇其他網友的想法，「大家分享一下，一個人跨年可以安排什麼活動？」

貼文一出，不少網友分享「去信義區跟大家一起倒數，一個人也可以很溫馨」、「去路口的超商與也在座的陌生人一起倒數」、「目前打算半夜開車到台東找個地方看日出」、「去汽旅泡澡！（有浴缸浴室有電視那種）」、「單純想睡覺也很困難，因為都會被吵醒，會聽到很多放煙火的聲音或是54321吶喊聲」。

其中多數網友選擇在家「在家叫手搖、鹽酥雞或是串燒，電視看跨年晚會，全國各地的轉一輪，跨年前轉可以看101煙火的，讚！」、「看跨年演唱會的轉播，然後買一堆自己愛吃的犒賞2025的自己」、「追劇+寫2026年計畫」、「洗澡看書睡覺，第二天早起爬山運動下（看天氣不下雨）。然後做一下明年的計畫」、「買鹹酥雞在家追劇、洗洗睡」、「在家嚕貓」、「買四百鹹酥雞配拼圖」、「看手機跟著倒數，然後睡覺，隔天還要上班要面對現實」、「打算去吃個涮涮鍋，然後回家看電視倒數、看Netflix，接著隔天元旦繼續健身房運動」、「看法鼓山直播撞法華鐘，很殊勝，心情會變好，原本污濁不堪的心會有被洗滌的清淨感」。

撰稿：吳怡萱





