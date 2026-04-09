他好奇「上班前會去運動的人」都幾點睡？網曝經驗談

隨著健身風氣興起，越來越多人開始運動，每天上班前都會先跑一趟健身房的人也不在少數，對此有網友也忍不住好奇「上班前會去運動的人到底幾點睡？」在網上引發討論。

許多民眾會利用上班前的時間運動，對此有網友在論壇Threads發文，好奇其他網友的經驗談，「我真的很好奇一件事，那些『上班前會去運動』的人，你們到底幾點睡？」

貼文一出，不少網友分享「據我所知，他們是晚上9點左右睡，早上4點起床運動，我是做不到」、「21:00睡，最晚10:00前睡，5:00起床」、「晚上10:30，早上5點起，運動&做便當&洗曬衣服」、「十點前睡，五點起床，一定要睡滿七小時，一開始不習慣，兩周後身體會自動起床」、「10點進入睡眠模式10:30一定睡著，早上5:00鬧鐘運動一小時拉伸半小，6:30洗澡9:00上班，自從自律以後覺得時間很多」、「21:30左右，最晚22:00一定要睡，隔天零晨04:00起床，04:30開始運動」。

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有網友忍不住感慨「我前同事曾經一早4點半從家裡直接慢跑來公司上班，大概是半馬的距離，因為當天晚上有尾牙，所以回家時是搭其他同事的車回去」、「我同事是每天晨泳，而且長頭髮還要吹，我都不知道她怎麼辦到的」。

也有網友鼓勵「先不要把運動想得那麼困難，不是1小時以上的重訓／慢跑才算運動，早個20分鐘做做瑜伽也可以」、「早上運動真的很舒服，對一天的開機也很有幫助，可以先從簡單的拉伸開始嘗試」、「上班前運動精神會好很多唷」。

撰稿：吳怡萱