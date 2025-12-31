他好奇「保險業務都不送月曆了」？內行人苦歎：都是成本

年末許多店家、業務會送新年曆或月曆。有網友分享，過往每年都會收到保險業務送的月曆或桌曆，但今年卻一直沒有消息，讓原PO十分疑惑，忍不住好奇其他網友的想法，引發網友討論。

有網友在論壇Threads發文，透露以往每年的年末都會收到保險業務送的月曆或桌曆，但今年卻一直沒有消息，讓原PO忍不住好奇「現在的保險業務是不是比較不會送月曆或是桌曆？」

貼文一出，不少保險業務解釋「許多小贈品，說來好聽是贈品，實際上都是自掏腰包，跟公司一起買然後再送給客戶」、「物價上漲，這些都是業務自己的成本」、「我每年送，都是成本，但是回饋客戶沒關係，做得到的盡量做」

「因為是自掏腰包+郵資費，有時候訂購量大時又是一大筆開銷，再加上很容易遇到吃好逗燒報的一口氣要一堆，但貢獻度低到讓人無法想像，甚至是難以相處的客戶，最後還有一堆拿了又不好好使用（甚至連開封都不開封的），看了會覺得很切心跟浪費，最後就會慢慢減量了，反正現在使用手機日曆記事的人是越來越多，結論『訂還是會訂，只是酌量，量少大家才會珍惜，然後要保持彼此熱度，那時給的月曆桌曆才有那個價值』」。

也有網友建議原PO可以直接向業務索取「因為月曆跟桌曆都是業務員自己出錢買的，有可能是這一年客戶變多了，所以盤點的時候漏掉了，如果真的很想要的話建議可以直接跟業務說，通常都會給啦」、「業務員的客戶這麼多，不可能一個一個送啦，需要的話可以直接跟業務員說」、「可以跟業務要，畢竟這個是要花錢買的」。

撰稿：吳怡萱






